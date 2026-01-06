Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil y Argelia a cuartos de final

Amad Diallo abrió el marcador a los 20', Yan Diomande aumentó la ventaja doce minutos después y Bazoumana Touré puso cifras definitivas a los 87' para la victoria de Costa de Marfil en el estadio de Marrakech.

Costa de Marfil suma 3 títulos de la Copa Africana de Naciones y el sábado 10 enfrentará en cuartos de final a Egipto, la selección con más coronaciones (7) que ayer eliminó a Benín al imponerse por 3-1 en tiempo suplementario.

También Argelia, rival de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, precisó el tiempo suplementario para superar agónicamente por 1-0 a República Democrática del Congo en el partido disputado en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

Adil Boulbina marcó, a los 119', el gol de la victoria y la clasificación de Argelia ante República Democrática del Congo, que en marzo buscará convertirse en el décimo representante de África en la Copa del Mundo prevista en Estados Unidos, Canadá y México.

República Democrática del Congo intentará sumarse a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal en el torneo de repechaje internacional previsto en México, en cuya final de la Llave A espera al ganador del duelo entre Nueva Caledonia (Oceanía) y Jamaica (Concacaf), mientras que Irak se medirá en la definición de la Llave B con el vencedor del duelo entre Bolivia (Conmebol) y Surinam (Concacaf).

Argelia, que suma dos títulos en la Copa Africana de Naciones, buscará su boleto a semifinales el sábado 10, cuando enfrentará a Nigeria, que ganó el torneo en 3 ocasiones y ayer goleó por 4-0 a Mozambique.

Los otros dos partidos del programa de cuartos de final se disputarán el viernes 9, pues Malí, que nunca ganó el torneo, jugará contra Senegal (campeón en 2021) en Tánger y el anfitrión Marruecos (que sólo se coronó en 1976) se medirá en Rabat con Camerún, la segunda selección con más consagraciones (5).

(ANSA).