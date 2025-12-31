Copa Africana de Naciones: Costa de Marfil y Camerún a octavos de final

Argelia, Burkina Faso, Sudán, Costa de Marfil, Camerún y Mozambique se sumaron en octavos de final a Marruecos y Malí (Grupo A); Egipto y Sudáfrica (B); Nigeria, Túnez y Tanzania (C) y Senegal, República Democrática del Congo y Benín (D).

Guelor Kanga (11') y Denis Bouanga (21') sorprendieron al abrir el marcador para Gabón en el Estadio de Marrakech, pero Jean-Philippe Krasso (44'), Evann Guessand (84') y Yan Diomande (90+1') revirtieron el resultado para Costa de Marfil, campeón defensor de la Copa Africana de Naciones.

De esta manera, Costa de Marfil finalizó en el primer puesto del Grupo F con 7 puntos, la misma cantidad que Camerún, al que superó porque acumuló más conquistas (5 contra 4) tras haber terminado con la misma diferencia de gol (+2).

Camerún también debió reaccionar en el Estadio de Agadir, pues empató transitoriamente a los 28' con un gol en contra de Nené y revirtió el resultado a los 55' a través de Christian Kofane luego que Geny Catamo abriera el marcador a los 23' para Mozambique, que antecedió a Gabón (0) y pasó de ronda como tercero de la zona.

Más temprano se definió el Grupo E, en el que Argelia ya había sellado su boleto a la próxima ronda por anticipado y se convirtió en la segunda selección (después de Nigeria) en ganar todos sus partidos de la fase de grupos.

Zineddine Belaid (19'), Farés Chaibi (25') y Ibrahim Maza (32') marcaron para Argelia en el partido disputado en el estadio Moulay Hassan de Rabat, donde Emilio Nsue (50') descontó para Guinea Ecuatorial, que se despidió del torneo sin puntos detrás de Burkina Faso (6) y Sudán (3).

Burkina Faso se aseguró el segundo puesto del Grupo E gracias a la victoria por 2-0 que celebró contra Sudán en el estadio Mohammed V de Casablanca con los goles de Lassina Traoré (16') y de Arséne Kouassi (85').

Con el cierre de la fase de grupos, ya quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final, instancia que comenzará el sábado 3 de enero de 2026, cuando Senegal enfrentará a Sudán y Malí se medirá con Túnez.

El programa continuará al día siguiente, cuando el anfitrión Marruecos jugará contra el seleccionado de Tanzania que dirige el argentino Miguel Gamondi y Sudáfrica se medirá con Camerún, mientras que el lunes 5 están previstos los duelos Egipto-Benín y Nigeria-Mozambique.

Los últimos clasificados a cuartos de final del torneo se conocerán el martes 6, cuando Argelia enfrentará a República Democrática del Congo y Costa de Marfil se medirá con Burkina Faso. (ANSA).