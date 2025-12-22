Copa Africana de Naciones: Egipto venció a Zimbabue con gol de Salah

Prince Dube sorprendió al poner en ventaja a Zimbabue a los 20', pero Omar Marmoush estableció el empate transitorio a los 64' y Salah selló el agónico triunfo de Egipto en el primer minuto adicionado del complemento.

Egipto lidera el Grupo B con 3 puntos, la misma cantidad que Sudáfrica, que en primer turno se impuso por idéntico resultado ante Angola.

Oswin Appollis (21') y Lyle Foster (79') marcaron para Sudáfrica, que en la próxima fecha enfrentará a Egipto, mientras que Manuel Show (35') empató transitoriamente para Angola, que también el viernes se medirá con Zimbabue.

Por otra parte, un gol en tiempo de descuento de Patson Daka le permitió a Zambia rescatar un agónico empate 1-1 ante Malí en el partido que completó la primera fecha del Grupo A, que comenzó con la victoria por 2-0 de Marruecos ante Comoras.

Lassine Sinayoko abrió el marcador a los 61' para Malí, que el viernes 26 enfrentará a Marruecos en la segunda fecha de la zona, mientras que Daka selló en el segundo minuto adicionado del complemento el empate para Zambia, que ese mismo día se medirá con Comoras.

La Copa Africana de Naciones 2025 continuará este martes 23, cuando Nigeria enfrentará a Tanzania y Túnez jugará contra Uganda por la primera fecha del Grupo C, mientras que República Democrática del Congo se medirá con Benin y Senegal debutará contra Botsuana en la jornada inicial del Grupo D. (ANSA).