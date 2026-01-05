Copa Africana de Naciones: Egipto y Nigeria a cuartos de final

Marwan Attia abrió el marcador a los 69' para Egipto, pero Jodel Dossou estableció el empate a los 83' para Benín y envió el partido al tiempo suplementario en el estadio de Agadir.

Los "Faraones" sellaron su triunfo mediante Yasser Ibrahim (97') y Mohamed Salah (en el cuarto minuto adicionado del complemento del tiempo suplementario) para avanzar a cuartos de final, instancia en la que esperan al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Burkina Faso previsto mañana en Marrakech.

También mañana, pero en Rabat, está programado el partido entre Argelia y República Democrática del Congo que definirá el rival de Nigeria, que arrolló por 4-0 a Mozambique con goles de Ademola Lookman (20'), Victor Osimhen (25 y 47') y Akor Adams (75').

El programa de cuartos de final ya tiene confirmados dos partidos el viernes 9, pues Malí jugará contra Senegal en Tánger y el anfitrión Marruecos se medirá con Camerún en Rabat. (ANSA).