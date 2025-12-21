Copa Africana de Naciones: Exitoso debut de Marruecos

Brahim Díaz abrió el marcador a los 55 minutos y Ayoub El-Kaabi puso cifras definitivas a los 74 minutos con una chilena a la victoria de Marruecos, que había malogrado un penal a los 11 minutos, pues el remate de Soufiane Rahimi fue atajado por Yannick Pandor en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

La selección del DT Walid Regragui, que finalizó en el cuarto puesto del Mundial de Qatar 2022, se impuso sin problemas ante el combinado de Comoras de su colega italiano Stefano Cusin en el inicio de la actividad del Grupo A, que mañana completará su primera jornada con el duelo entre Malí y Zambia.

El programa de mañana ofrecerá también dos partidos de la primera fecha del Grupo B, en el que Sudáfrica enfrentará a Angola y Egipto debutará ante Zimbabue. (ANSA).