Copa Africana de Naciones: Marruecos y Camerún a cuartos de final

Brahim Díaz celebró su cuarta conquista en el torneo continental al marcar, a los 64', el gol que selló la victoria y la clasificación de Marruecos ante la seleccion de Tanzania del DT argentino Miguel Gamondi en el estadio Moulay Abdellah de Rabat.

Otra buena noticia para Marruecos además de la clasificación a la próxima ronda del certamen fue el primer partido como titular del lateral derecho Achraf Hakimi, quien se recuperó de una lesión de tobillo.

Como contrapartida, el DT Walid Regragui, quien guió a Marruecos al cuarto puesto del Mundial de Qatar 2022, sufrió la ausencia del mediocampista Azzedine Ounahi, quien presenció el triunfo de sus compañeros en el estadio con un yeso en su pie izquierdo y el uso de muletas.

El próximo rival de Marruecos será Camerún, que superó por 2-1 a Sudáfrica y se clasificó para el partido previsto el viernes 9 en el estadio Moulay Abdellah, mientras que en primer turno de ese mismo día está programado el duelo entre Malí y Senegal, los primeros clasificados a cuartos de final del torneo.

Junior Tchamadeu (34') y Christian Kofane (47') marcaron para Camerún, mientras que Evidence Makgopa descontó a los 88' para Sudáfrica en el partido disputado en el estadio Al Medina de Rabat.

El programa de los octavos de final continuará mañana, Egipto enfrentará a Benín y Nigeria se medirá con Mozambique, mientras que los últimos clasificados a la siguiente fase se conocerán el martes 6, cuando Argelia jugará contra República Democrática del Congo y Costa de Marfil, campeón defensor, contra Burkina Faso.

