Copa Africana de Naciones: Marruecos y Malí a octavos de final

Ayoub El Kaabi (9 y 50') y Brahim Díaz (27') sellaron la victoria de Marruecos ante Zambia en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, donde el anfitrión se confirmó como ganador del Grupo A con 7 puntos.

A su vez, Zambia quedó tercero con 2 unidades, la misma cantidad que Comoras, que igualó sin goles contra Malí, que terminó segundo en la zona con 3 puntos y sufrió la expulsión de Amadou Haidara a los 88' del partido disputado en el estadio Mohammed V de Casablanca.

Marruecos, Malí y Sudáfrica se sumaron en octavos de final a Egipto, a Nigeria (Grupo C) y a Argelia (Grupo E), que se habían clasificado a la próxima ronda por anticipado.

Sudáfrica finalizó en el segundo puesto del Grupo B con 6 puntos gracias a su agónica victoria por 3-2 contra el colista Zimbabue (1) en el estadio de Marrakech.

Tshepang Moremi (7'), Lyle Foster (50') y Oswin Appollis (82', de penal) marcaron para Sudáfrica, mientras que Tawanda Maswanhise (19') y Modiba (73', en contra) anotaron para Zimbabue.

Por su parte, Egipto se dio el gusto de ganar el Grupo B con 7 puntos gracias a su empate 0-0 contra Angola, que completó el podio de la zona con 2 puntos.

La Copa Africana de Naciones 2025 conocerá mañana sus próximos tres clasificados a octavos de final, pues se conocerá el acompañante de Nigeria en el Grupo C y se definirán los boletos en el Grupo D.

Nigeria, que suma 6 unidades, enfrentará a Uganda, que suma 1 punto al igual que Tanzania, que deberá vencer a Túnez (3) para desplazarlo del segundo puesto y avanzar a la próxima instancia.

En tanto, Senegal y República Democrática del Congo, que suman 4 puntos, enfrentarán a Benín (3) y a Botsuana (0), respectivamente, en la tercera y última fecha del Grupo D.

