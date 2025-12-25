Copa Africana de Naciones: Polémica por cambio de frecuencia del torneo

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, informó que a partir de 2028, la Copa Africana de Naciones (cuya edición 2025 reanudará su actividad mañana tras la suspensión decidida durante Navidad) se jugará cada cuatro años en vez de cada 24 meses.

Este cambio, motivado por la necesidad de armonizar el calendario futbolístico mundial, generó una división: por un lado están quienes lo consideran una "falta de respeto" y una sumisión a los deseos de la FIFA; por el otro están quienes creen que hará aún más "atractivo" el fútbol del continente.

Los primeros en expresar sus críticas fueron los belgas Tom Saintfiet y Paul Put, entrenadores de las selecciones de Mali y Uganda, respectivamente.

"Desde 1957, África ha celebrado la Copa cada dos años, ahora dicen que cada cuatro. No es justo. África debería ser respetada. Quizás el problema resida en el Mundial y el Mundial de Clubes?", afirmó Saintfiet.

El entrenador de Mali apuntaba a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino, quien recibió duras críticas de entrenadores de selecciones africanas por aplazar una semana la cesión de jugadores de los clubes, especialmente los europeos.

"Dos de mis jugadores se lesionaron en su último partido de clubes", cuestionó Saintfiet.

En la vereda opuesta se posicionó Walid Regragui, el DT de Marruecos que guió al anfitrión de la Copa Africana de Naciones 2025 al cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022.

"Hay aspectos positivos y otros menos. Sin duda, el formato bienal ha permitido a muchos equipos progresar o reconstruirse rápidamente tras un revés", analizó Regragui.

"Es un nuevo reto para el cuerpo técnico y los jugadores en un torneo del mismo nivel y ante una gran afición", opinó en tanto el DT de Túnez, Samir Trabelsi.

También se mostró optimista el delantero y capitán de Argelia, Riyad Mahrez, quien consideró que la decisión de cambiar el plazo de la disputa del torneo "hará la competición más atractiva".

Pero una fuente de la CAF reveló que Motsepe cambió la frecuencia de la Copa Africana de Naciones sin consultar al comité de la entidad, una decisión que permite que los clubes europeos (donde juegan la mayoría de las estrellas africanas) y la FIFA ya no estén obligados a poner a disposición a sus jugadores internacionales durante más de un mes cada dos años.

(ANSA).