Copa Africana de Naciones: Senegal campeón

Pape Gueye, mediocampista de 26 años del Villarreal, estableció la victoria de Senegal en el cuarto minuto de la etapa inicial del tiempo suplementario con un violento zurdazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco de Marruecos custodiado por Bono.

Senegal, que hasta ahora solo había ganado la Copa Africana de Naciones en 2021 y perdió las finales de 2002 y 2019, estuvo a punto de abandonar la definición en protesta por la decisión del árbitro congoleño Jean Jacques de sancionar un penal por una falta de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz.

El DT Pape Thiaw ordenó a sus jugadores retirarse a los vestuarios luego que Jacques decidió sancionar el penal tras revisar en el VAR la acción entre Diouf y Brahim Díaz, quien se dejó caer al sentir que el adversario lo rodeó con sus brazos dentro del área.

Los jugadores de Senegal protestaron largamente, pero Jacques confirmó su decisión de sancionar el penal, el cual fue ejecutado por el propio Brahim Díaz, quien decidió "picar" el balón y ayudó a Edouard Mendy a evitar sin esfuerzo el gol de Marruecos, que buscaba su segundo título del torneo, el cual ganó únicamente en 1976 (perdió la final de 2004).

El malestar de los jugadores de Senegal, que volvieron al campo a instancias de Sadio Mané, había comenzado antes de la jugada del penal, pues Jacques sancionó una presunta falta de Idrissa Gueye sobre Achraf Hakimi antes de cabecear contra un palo, tras lo cual su compañero Ismaila Sarr abrió el marcador para "Los leones de la Teranga".

Como Jacques hizo sonar el silbato ante la caída de Hakimi tras la presunta infracción de Gueye, el juego se vio interrumpido antes de que Sarr marcara su gol y, en consecuencia, el árbitro congoleño no se vio obligado a revisar la acción en el VAR.

Luego llegó el gol de Gueye que amargó a la multitud de marroquíes que colmó el estadio Moulay Abdellah de Rabat, donde los jugadores de "Los leones del Atlas" del DT Walid Regragui, que finalizaron cuartos en el Mundial de Qatar 2022, se desmoronaron sobre el césped incrédulos por la oportunidad desperdiciada de ganar otro título continental.

Senegal igualó ahora la línea de Argelia y República Democrática del Congo, que también suman 2 títulos de la Copa Africana de Naciones, que tiene a Egipto como la selección con más coronaciones (7), por delante de Camerún (5), Ghana (4), Nigeria y Costa de Marfil, que se consagraron en 3 oportunidades.

(ANSA).