Copa Africana de Naciones: Triunfos de Costa de Marfil y Camerún

Amad Diallo, que juega para Manchester United, selló a los 49' la victoria de Costa de Marfil ante Mozambique en el Estadio de Marrakech, mientras que Camerún le ganó a Gabón en Agadir con un gol de Karl Eyong (6').

Costa de Marfil, que suma 3 títulos de la Copa Africana de Naciones como Nigeria, justamente su derrotado en la final de 2023, enfrentará el domingo 28 a Camerún (campeón en 5 oportunidades, dos menos que el más ganador, Egipto) por la segunda fecha de la zona, que se completará el mismo día con el duelo Gabón-Mozambique.

A su vez, Argelia encabeza el Grupo E gracias a la cómoda victoria por 3-0 contra Sudán en el Estadio Moulay Hassan de Rabat con los goles de Riyad Mahrez (2 y 61') y de Ibrahim Maza (85').

También suma 3 puntos Burkina Faso, que se impuso agónicamente ante Guinea Ecuatorial en el Estadio Mohammed V de Casablanca con los goles que Georgi Minoungou y Edmond Tapsoba anotaron en tiempo de descuento.

Marvin Anieboh abrió el marcador a los 85' para Guinea Ecuatorial, pero Minoungou empató transitoriamente en el quinto minuto adicionado del complemento y Tapsoba revirtió el resultado 180 segundos más tarde.

Justamente los líderes Argelia y Burkina Faso cerrarán la segunda fecha del Grupo E, que comenzará también el domingo 28 con el partido entre Guinea Ecuatorial y Sudán.

La Copa Africana de Naciones 2025 continuará este viernes 26, cuando comenzará el programa de la segunda fecha con el partido entre el anfitrión Marruecos, líder con 3 puntos, y Malí (1) por el Grupo A, en el que Zambia (1) se medirá además con Comoras (0).

Asimismo, ese mismo día jugarán los líderes del Grupo B, pues Sudáfrica enfrentará a Egipto, ambos con 3 puntos, mientras que la jornada se completará con el duelo entre las selecciones que cayeron en su debut en la zona, Angola y Zimbabue. (ANSA).