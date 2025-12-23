Copa Africana de Naciones: Triunfos de Nigeria y Túnez

Semi Ajayi abrió el marcador a los 36' para Nigeria, que selló su victoria a los 52' mediante Ademola Lookman tras el empate transitorio de Kokola M'Mombwa (50') para Tanzania en el partido disputado en el Estadio de Fez.

Nigeria comparte el primer puesto del Grupo C con Túnez, que se impuso por 3-1 ante Uganda en el partido disputado en el Estadio Olímpico de Rabat que completó la jornada inicial de la zona.

Ellyes Skhiri (10') y Elias Achouri (40 y 64') marcaron para Túnez, mientras que Denis Omedi descontó en el segundo minuto adicionado del complemento para Uganda, que el sábado 27 jugará contra Tanzania por la segunda fecha del Grupo C, que se completará el mismo día con el duelo entre los líderes.

El programa del día incluyó además la victoria por 3-0 que Senegal celebró ante Botsuana en el Estadio de Tánger por la primera fecha del Grupo D con goles de Nicolas Jackson (40 y 58') y Cherif Ndiaye (90').

El otro partido de la zona registró la victoria por 1-0 de República Democrática del Congo ante Benín con un gol de Theo Bongonda (16') en el Estadio Al Barid de la capital de Marruecos, el anfitrión del torneo continental.

La segunda fecha del Grupo D se jugará también el sábado 27, cuando Benín jugará en primer turno contra Botsuana, mientras que más tarde se medirán Senegal y República Democrática del Congo.

La Copa Africana de Naciones 2025 continuará este miércoles 24, cuando se completará el programa de la primera fecha con los partidos Burkina Faso-Guinea Ecuatorial y Argelia-Sudán por el Grupo E y con los duelos Costa de Marfil-Mozambique y Camerún-Gabón por el Grupo F. (ANSA).