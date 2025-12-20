Copa Africana: Diao se la pierde

La Federación de Fútbol de Senegal confirmó la baja del atacante a raíz de la "lesión que sufrió el 15 de diciembre y por la cual fue sometido a exámenes médicos complementarios, cuatro días después, que detectaron una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que obligan a desafectarlo de la selección que jugará la Copa Africana de Naciones".

"Le deseamos una pronta recuperación", concluye el comunicado de la entidad al aludir a la situación de Diao, que en el partido frente a Roma en el Estadio Olímpico salió del campo de juego con lágrimas en los ojos.

Fue un presagio de su baja en el torneo continental en el combinado entrenado por Pape Thiaw, tras sufrir la última de las lesiones que lo afectaron durante los últimos ocho meses.

Senegal, campeón del torneo en 2021, debutará el martes en Tánger en la Copa Africana de Naciones frente a Botsuana, en un partido del Grupo D que completan Benín y República Democrática del Congo. (ANSA).