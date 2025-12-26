Copa Africana: Egipto a octavos

El delantero del Liverpool marcó de penal a los 45' el gol de los "Faraones", entrenados por Hossam Hassan, que casi de inmediato quedaron con un hombre menos por la expulsión de Mohamed Hany, lateral del Al-Ahly, que recibió su segunda tarjeta amarilla en un momento en el que el partido estaba bastante caliente tras la falta sancionada en favor de Salah y convalidada por el VAR.

El público egipcio sostuvo al equipo con su aliento hasta el final en el estadio de Agadir, que abrió sus puertas para este partido con los "Bafana Bafana" tras la decisión de los organizadores de permitir el acceso gratuito de los aficionados minutos después de iniciado el duelo y por lo cual también se vivieron momentos de tensión porque se ubicaron en los pasillos y en los techos de ese escenario, por suerte sin consecuencias que lamentar.

Egipto, que se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones por última vez en 2010 y jugó su décima y última final en el torneo en 2021 (perdió por penales frente a Senegal en la definición), se instaló en octavos de final luego de lograr su segunda victoria en el Grupo B, en el que Sudáfrica suma tres puntos y marcha por delante de Angola y de Zimbabue, ambos con una unidad. Angola será el rival de Egipto el lunes, cuando Sudáfrica chocará con Zimbabue en el otro partido de la jornada.

Hoy, además, el anfitrión Marruecos, que lidera el Grupo A con tres puntos, enfrentaba a Mali, que suma una unidad, al igual que Zambia, que en esta jornada se medía con Islas Comoras.

