Copa Africana: final inédita

Será una final entre los "Leones del Atlas", que alzaron la Copa por única vez en la edición disputada en 1976 en Etiopía con distinto formato y que hoy no pudieron doblegar a las "Súper Aguilas" en tiempo reglamentario y suplementario y que se impusieron por 4-2 en definición desde los 12 pasos, y los "Leones de Teranga", que más temprano despacharon a los "Faraones" con un gol de Sadio Mané a los 78'.

Ante unas 70.000 almas en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, Marruecos se impuso con dos atajadas de Yassine Bounou, más conocido como Bono, portero del saudita Al-Hilal, que recibió apenas un gol a lo largo del torneo (en el empate con Mali en la fase de grupos) y que frustró hoy a Samuel Chukwueze, quien ejecutó un remate débil y poco esquinado, y a Sopuruchukwu Onyemaechi, cuyo remate adivinó y conjuró sin esfuerzo.

Bono apareció en el momento justo porque los anfitriones habían iniciado la serie con un remate convertido por Neil El Aynaoui a la derecha de un Stanley Nwabili que se arrojó sobre la izquierda, pero acertó en el siguiente, cuando Hamza Igamane buscó sorprenderlo con un remate junto al poste izquierdo que alcanzó a desviar, después de que Paul Onuachu dejase la serie igualada en uno.

Eliesse Ben Seghir decretó el 2-1 con un remate que Nwabili adivinó, pero no pudo interceptar, Fisayo Dele-Bashiru estableció el 2-2 en el tercer remate de Nigeria al palo opuesto al elegido por Bono, quien luego le adivinó la intención a Onyemaechi después de que Achraf Hakimi pusiera 3-2 arriba a Marruecos, que sentenció la serie y el pasaje a la final con una acertada ejecución de Youssef En-Nesyri.

En la lotería de los penales, celebró el público local, amplísima mayoría ante un puñado de fanáticos nigerianos que buscaban revancha por la final perdida en la pasada edición disputada en 2023 y en la que cayó por 2-1 ante la entonces anfitriona Costa de Marfil, eliminada por Egipto en la actual en cuartos de final, y por no haber logrado el boleto al Mundial que celebrarán este año Estados Unidos, México y Canadá.

Una Copa del Mundo que sí jugará Marruecos, que debutará el 13 de junio ante el pentacampeón mundial Brasil entrenado por el italiano Carlo Ancelotti en el marco de un Grupo C que completan Escocia y Haití y que en la anterior edición que consagró campeona a la Argentina de Lionel Messi en Qatar 2022 logró un inédito cuarto puesto comandados también por Walid Regragui.

Marruecos sustentó su victoria en su mayor orden defensivo en un partido en el que también Nigeria terminó físicamente agotada y replegada, al punto de reemplazar imprevistamente para muchos y a tres minutos de finalizar la prórroga al goleador Victor Osimhen, autor de cuatro de los 14 goles celebrados por el equipo entrenado por el marfileño nacionalizado maliense Eric Chelle a lo largo del torneo.

Cinco suma Brahim Díaz, goleador del certamen y de Marruecos que extrañó Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en octavos de final a manos de Albacete (de segunda división) en el estreno de Alvaro Arbeloa (reemplazante de Xabi Alonso), y que tratará de festejar en una final para no perderse ante Senegal, clasificado con el gol de Mané que frustró a su ex compañero el Liverpool, el goleador egipcio Mohamed Salah.

Un "Faraón" que también celebró cuatro goles en el torneo y se especulaba podía llegar a ser su próximo compañero de equipo en el saudita Al-Nassr, donde milita el astro portugués Cristiano Ronaldo, pero que hoy volvió a quedarse con ganas de revancha frente a un Senegal que se confirmó como "verdugo" de Egipto, pues lo había derrotado por penales en la final de la Copa Africana de Naciones que albergó Camerún en 2021.

Una edición en la que los "Leones de Teranga" se sacaron la espina de la definición perdida dos años antes frente a Argelia (se jugó en Egipto) tras haber caído por penales en su primera final histórica que jugaron ante Camerún en Mali en 2002 y que ahora intentarán seguir haciendo historia antes de debutar en el Mundial 2026 ante la subcampeona Francia, el 16 de junio en un Grupo I en el que jugará Noruega y debe definir al último integrante en los repechajes.

Mané dejó sin revancha hoy a su ex compañero Salah, que nunca pudo alzar la corona del torneo a pesar de que Egipto ganó siete de las diez finales disputadas y que deberá conformarse por pelear el tercer escalón del podio con Nigeria, aunque sí disputará la Copa del Mundo, en un Grupo G que compartirá con Nueva Zelanda, Bélgica e Irán.

El choque por el título será entre "Leones" en una final inédita a la que arriban invictos con dos triunfos y un empate en la fase de grupos y victorias frente a Sudán (3-1) y Mali (1-0) en octavos y en cuartos en el caso de Senegal y ante Tanzania (1-0) y Camerún (2-0) antes de despachar a Egipto y a Nigeria. (ANSA).