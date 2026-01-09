Copa Africana: Marruecos alimenta el sueño

Brahim Díaz, el mediocampista hispano-marroquí con pasado en Milan que milita en Real Madrid, abrió la cuenta a los 26' en el estadio Moulay Abdellah de Rabat e Ismael Saibari, jugador del neerlandés PSV Eindhoven, sentenció el pleito a los 74' para los dirigidos por Walid Regragui, al mando del cual lograron un histórico cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022.

Marruecos, que el 13 de junio será rival del pentacampeón mundial Brasil en el debut en la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá (por el Grupo C que completan Escocia y Haití), ilusiona a su público en la Copa Africana de Naciones.

Más aún, tras eliminar a los siempre candidatos "Leones indomables" luego de hacer lo propio, por la mínima, ante Tanzania en octavos tras ganar dos de sus tres partidos en la fase de grupos, en el que empató el restante.

Unos 50.000 espectadores asistieron al triunfo frente a Camerún, el segundo seleccionado más laureado del torneo continental con cinco títulos, el último de ellos en 2017 (sólo superado por Egipto, que se consagró en siete oportunidades) que hoy cayó de pie dando batalla al mando de David Pagou y que fue en busca del empate con más ímpetu que claridad.

Marruecos supo resistir sus embates y sentenció el pleito con el gol de Saibari cuando Camerún pugnaba por llegar al gol, pero dejaba espacios atrás que su rival supo capitalizar y pudo haber ganado por una ventaja aún mayor si hubiese acertado en la puntada final.

Con el experimentado Yassine Bounou (Bono) custodiando la valla que permitió apenas un gol en todo el torneo y con un Brahim Díaz que celebró hoy su quinta conquista en igual cantidad de partidos, domó a los "Indomables" en el duelo de "Leones".

De ese modo, mantuvo su invicto como local que ostenta desde 2009, cuando sufrió su última derrota en esa condición enfrentando justamente a Camerún, que hoy no encontró los caminos al gol y sufrió más de la cuenta con la velocidad de sus rivales.

Comandado en cancha por Achraf Hakimi, quien por su participación en este torneo no pudo celebrar con sus compañeros de París Saint-Germain la decimocuarta corona en la Supercopa de Francia, cuarta consecutiva, tras derrotar por penales a Olympique de Marsella en Kuwait, Marruecos se hizo dueño del partido y acertó en los momentos justos.

En un partido friccionado y con escasas jugadas de riesgo para destacar, los "Leones del Atlas" fueron más efectivos y se llevaron un triunfo merecido que los deposita en la próxima ronda, a la que más temprano avanzaron otros "Leones", los de "Teranga".

Senegal despachó a Mali por 1-0 en Tánger y ahora espera por el ganador del duelo que animarán mañana Costa de Marfil, defensor del título, y Egipto, en Agadir.

Senegal, entrenado por Pape Thiaw, cantó victoria gracias a un gol convertido a los 27' por Iliman Ndiaye, jugador del Everton, al aprovechar un error de Djigui Diarra, arquero de Mali, que quedó con un hombre menos por la expulsión de Yves Bissouma, mediocampista del Tottenham Hotspur, en tiempo adicionado al primer capítulo.

En la desafortunada intervención del portero maliense que derivó en el único tanto del duelo jugó la lluvia que azotó a los protagonistas, en tanto que la expulsión de Bissouma, tras recibir la segunda amarilla por una falta sobre Idrissa Gueye (la primera se la mostraron por otra contra Sadio Mané), atentó contra las opciones del combinado entrenado por el belga Tom Saintfiet.

En superioridad numérica, Senegal creció en el juego y contó con opciones como para ampliar su ventaja y sumar un triunfo más holgado, pero no las concretó y mantuvo el suspenso hasta el pitazo final del sudafricano Abongile Tom frente a un rival que nunca bajó los brazos y puso a prueba los reflejos de Edouard Mendy, arquero del saudita Al-Ahli con pasado en Chelsea.

Senegal, que alzó la corona de la Copa Africana de Naciones por única vez en 2021 en la edición que albergó Camerún y en la que derrotó por penales en la final a Egipto, golpeó en el momento justo y terminó atrapando el primer boleto a las semifinales del certamen en el que fue finalista también en 2002 (perdió por penales con Camerún) y en 2019 (cayó por 1-0 frente a Argelia).

Los "Leones de Teranga" refrendaron su chapa de candidatos en un torneo en el que ganaron dos de sus tres partidos en la fase de grupos (3-0 ante Botsuana y ante Benín), empataron el restante (1-1 con República Democrática del Congo) y en octavos de final eliminaron a Sudán por un marcador de 3-1.

Mali, que en su mejor actuación histórica fue subcampeón en 1972 (perdió 3-2 con Congo en la edición que se celebró en Camerún), se despidió del torneo con la frente en alto, pero sin haber podido celebrar victorias, pues empató sus tres partidos en la fase de grupos (avanzó como escolta del anfitrión Marruecos) y también el que disputó en octavos de final ante Túnez, con el que igualó en un gol y al que doblegó por penales (3-2).

Por la otra llave avanzaron los anfitriones marroquíes, que esperan por Argelia (que alzó la Copa en 1990 y 2019) o por Nigeria (campeona en 1980, 1994 y 2013) y alimentan el sueño de repetir. (ANSA).