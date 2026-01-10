Copa Africana: Nigeria y Egipto avanzan

Las "Súper Aguilas", campeonas en 1980, 1994 y 2013 y finalistas en la pasada edición, superaron a primera hora y por 2-0 a los "Zorros del Desierto" con goles de Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, a los 47' y de Akor Adams, jugador del Sevilla, diez minutos más tarde.

Osimhen, que fue campeón de Italia y "capocannoniere" con Napoli en la temporada 2022-23 al mando de Luciano Spalletti (hoy DT de Juventus tras su breve paso por la selección "azzurra") fue la figura de la cancha esta tarde en el Gran Estadio de Marrakech, ante unos 45.000 aficionados, pues quebró la paridad y asistió en el segundo gol.

Goles que pusieron fin al invicto del arquero argelino Luca Zidane, jugador del Granada e hijo del ilustre campeón mundial francés Zinedine Zidane, quien no había recibido ninguno hasta hoy y había superado el récord de 360 minutos de su compatriota Mohamed Haniched en la edición que se celebró en Sudáfrica en 1996.

Luca Zidane mantuvo su valla en cero en los primeros dos partidos de la fase de grupos y no atajó en la victoria por 3-1 frente a Guinea Ecuatorial en el cierre de la misma, cuando lo reemplazó Anthony Mandrea porque Argelia tenía asegurado el pasaje a octavos de final, instancia en la que derrotó por 1-0 a República Democrática del Congo con él en el arco.

Hoy, Osimhen se encargó de interrumpir esa racha y fue fundamental para instalar a Nigeria en la antesala de la definición, donde la esperan los anfitriones "Leones del Atlas", que conquistaron su único título en la edición disputada en 1976 en Etiopía con distinto formato y que en la actual dejaron atrás a los "Leones indomables" de Camerún al superarlos también por 2-0 en cuartos el viernes.

Un choque para "alquilar balcones", como decían los antiguos relatores, el que jugarán en Rabat el miércoles los entrenados por el marfileño Ric Sékou Chelle, que pudieron haberse llevado un triunfo hoy más amplio frente los "Zorros del Desierto", y el Marruecos de Walid Regragui, al mando del cual lograron un histórico cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022.

En la Copa del Mundo que se celebrará este año en Estados Unidos, México y Canadá, la primera de la historia con 48 participantes, Marruecos debutará el 13 de junio ante el pentacampeón mundial Brasil del italiano Carlo Ancelotti en el Grupo C, que completan Escocia y Haití, un Mundial en el que Nigeria no participará porque no logró clasificarse en las eliminatorias continentales.

Por eso, para las "Súper Aguilas" esta Copa Africana de Naciones representa una oportunidad de revancha y así lo refrendaron ante una Argelia que sí jugará el Mundial y debutará nada menos que ante la Argentina campeona del mundo de Lionel Scaloni y de Lionel Messi el 16 de junio en el marco de un Grupo J que integrarán también Austria y Jordania.

Los entrenados por el bosnio nacido en Croacia y nacionalizado suizo Vladimir Petkovic nada pudieron hacer y sumaron su primera derrota en el torneo, que pudo ser más amplia si Adams acertaba un remate que se estrelló en el poste del arco defendido por Zidane, hermano de los también futbolistas Elyaz Zidane Fernández, Théo Zidane y Enzo Fernández.

Las opciones fueron todas del vencedor, que ante una salida en falso del arquero rival antes de la media hora desperdició una chance clara para irse en ventaja al descanso cuando Alex Iwobi, delantero del Fulham, remató con el arco a su disposición, pero demasiado débil, permitiendo el cierre providencial de Ramy Bensebaini, zaguero del Borussia Dortmund.

De la mano de Osimhen, Nigeria cimentó su merecida victoria con un cabezazo que rompió la paridad y una asistencia que sentenció el pleito al dejar a Adams mano a mano con Zidane para que lo desairara con un amague, lo desparramara por el piso y conectara el balón a la red sin resistencia en el camino, poniéndole justicia al marcador y asegurando el pasaje a la próxima ronda.

Allí lo espera un Marruecos que ilusionó a su público y esperaba también Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones en 2021 y entrenado por Pape Thiaw, que en la víspera eliminó a Mali en Tanger al derrotarlo por la mínima con un gol de Iliman Ndiaye y que a última hora del día conoció hoy a su rival en la semifinal del miércoles: Egipto.

Los "Faraones" entrenados por Hossam Hassan marcaron rápidas diferencias en el Estadio de Agadir ante Costa de Marfil con los goles convertidos por Omar Marmoush, jugador del Manchester City, a los 4', y por el zaguero Ramy Rabia, del emiratí Al-Ain, a los 32'.

Egipcio fue también el tercer gol del partido, en este caso convertido en contra de su valla por Ahmed Fattouh a los 40', pero apareció en escena el eterno goleador del Liverpool, Mohamed Salah, para volver a extender la ventaja a los 52', haciendo estéril el nuevo descuento de Guéla Doué, del Racing de Estrasburgo a los 73'.

No bastó para que los "Elefantes" dirigidos por el franco-marfileño Emerse Faé lograsen torcer la historia a pesar de que buscaron con insistencia el arco defendido por Mohamed El-Shenawy, portero del Al-Ahly, y Costa de Marfil se despidió de la corona que Egipto intentará conquistar por octava vez en la historia, aunque para ello le quedan por jugar otros dos duelos para nada fáciles.

El primero será frente a Senegal, que supo derrotarlo por penales en la final de la edición que animaron en Camerún en 2021 para conquistar el título por primera vez en la historia (había sido subcampeón en 2002 y en 2019) y que intentará repetir para impedirle a los "Faraones" avanzar a su undécima definición en la Copa Africana de Naciones, la primera desde aquella que perdió desde los 12 pasos con los "Leones de Teranga". (ANSA).