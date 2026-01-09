Copa Africana: Senegal a semifinales

Los "Leones de Teranga" entrenados por Pape Thiaw cantaron victoria gracias a un gol convertido a los 27' por Iliman Ndiaye, jugador del Everton, al aprovechar un error de Djigui Diarra, arquero de Mali, que quedó con un hombre menos por la expulsión de Yves Bissouma, mediocampista del Tottenham Hotspur, en tiempo adicionado al primer capítulo.

En la desafortunada intervención del portero maliense que derivó en el único tanto del duelo jugó la lluvia que azotó a los protagonistas, en tanto que la expulsión de Bissouma, tras recibir la segunda amarilla por una falta sobre Idrissa Gueye (la primera se la mostraron por otra contra Sadio Mané), atentó contra las opciones del combinado entrenado por el belga Tom Saintfiet.

En superioridad numérica, Senegal creció en el juego y contó con opciones como para ampliar su ventaja y sumar un triunfo más holgado, pero no las concretó y mantuvo el suspenso hasta el pitazo final del sudafricano Abongile Tom frente a un rival que nunca bajó los brazos y puso a prueba los reflejos de Edouard Mendy, arquero del saudita Al-Ahli con pasado en Chelsea.

Senegal, que alzó la corona de la Copa Africana de Naciones por única vez en 2021, en la edición que albergó Camerún y en la que derrotó por penales en la final a Egipto, golpeó en el momento justo y terminó atrapando el primer boleto a las semifinales del certamen en el que fue finalista también en 2002 (perdió por penales con Camerún) y en 2019 (cayó por 1-0 frente a Argelia).

Los "Leones de Teranga" refrendaron su chapa de candidatos en un torneo en el que ganaron dos de sus tres partidos en la fase grupos (3-0 ante Botsuana y ante Benín), empataron el restante (1-1 con República Democrática del Congo) y en octavos de final eliminaron a Sudán por un marcador de 3-1.

Mali, que en su mejor actuación histórica fue subcampeón en 1972 (perdió 3-2 con Congo en la edición que se celebró en Camerún), se despidió del torneo con la frente en alto, pero sin haber podido celebrar victorias, pues empató sus tres partidos en la fase de grupos (avanzó como escolta del anfitrión Marruecos) y también el que disputó en octavos de final ante Túnez, con el que igualó en un gol y al que doblegó por penales (3-2).

Diarra seguramente lamentará el error que derivó en la primera derrota de Mali en el torneo, aunque se reivindicó luego con algunas intervenciones providenciales que mantuvieron a su equipo en partido hasta el final.

A continuación, Marruecos, que conquistó su único título en el certamen en 1976 con otro formato, enfrentaba a Camerún, que alzó su quinta y última corona en 2017, buscando el segundo pasaje a las semifinales.

En esa instancia, el ganador enfrentará el miércoles al vencedor del choque que animarán mañana en Marrakech las selecciones de Argelia (que alzó la Copa en 1990 y 2019) y Nigeria (campeona en 1980, 1994 y 2013). (ANSA).