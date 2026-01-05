Copa Africana: Senegal y Mali en cuartos

Los "Leones de Teranga" se impusieron por 3-1 a Sudán en un partido que comenzaron perdiendo a los 6' con gol de Aamir Yunis Abdallah y que remontaron con un doblete de Pape Gueye, jugador del Villarreal, a los 29' y 45' y con un tanto del ingresado Ibrahim Mbaye, delantero del París Saint-Germain, a los 77'.

Senegal, comandado por Pape Thiaw y que celebró su único título en este torneo en la edición que albergó Camerún en 2021, chocarán con Mali, que lograron una hazaña porque perdían desde los 88' con un gol de Firas Chaouat, jugaban desde los 26' con un hombre menos por la expulsión de Woyo Coulibaly, jugador del italiano Sassuolo, y empataron en el séptimo minuto de descuento por intermedio de Lassine Sinayoko, delantero del Auxerre, de penal.

La igualdad obligó a disputar tiempo suplementario, en el cual Túnez convirtió un gol que terminaría siendo anulado por posición adelantada y al no modificarse el resultado fue necesario apelar a la definición por penales para determinar al clasificado a cuartos.

En la definición desde los 12 pasos fue vital la actuación del arquero de las "Aguilas", Djigui Diarra, pues Mali falló dos de sus remates, los ejecutados por Yves Bissouma, jugador del Tottenham Hotspur, y por Nene Dorgeles, del turco Fenerbahce.

No fallaron, en cambio, el mencionado Sinayoko, Gaoussou Diakité, ni El Bilal Touré, delantero del Besiktas con pasado en Atalanta, mientras que por Túnez solamente acertaron Yassine Meriah y Elias Saad, jugador del alemán Augsburgo, y fallaron Ali Abdi, defensor del Niza, Elias Achouri y Mohamed Ali Ben Romdhane, del egipcio Al-Ahly.

Mali, entrenado por el belga Tom Saintfiet y subcampeón del certamen en 1972 (edición que albergó Camerún y en la que perdió la final frente a Congo), sacó pasaje a cuartos eliminando a Túnez, que celebró su primer y único título en la Copa Africana de Naciones de 2004 que organizó al derrotar en la definición a Marruecos, anfitrión de la actual edición.

Los "Leones del Atlas", comandados por Walid Regragui, al mando del cual lograron un histórico cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022, saldrán al ruedo mañana frente a Tanzania en busca de su boleto a cuartos en un torneo que conquistaron por única vez en 1976 en Etiopía, en una jornada en la que también pelearán por el pasaje Sudáfrica (que logró su única corona en 1996 como anfitriona) y Camerún, campeón en 1984, 1988, 2000, 2002 y 2017.

El más laureado del certamen, con siete coronas (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010) es Egipto, que el lunes chocará con Benin por la clasificación a cuartos de final en una jornada en la que Nigeria (campeón en 1980, 1994 y 2013) se medirá frente a Mozambique.

Los últimos clasificados se conocerán el martes, cuando Argelia (campeona en 1990 y 2019) se enfrente a República Democrática del Congo y Costa de Marfil (que alzó la corona en 1992, 2015 y 2023) chocará con Burkina Faso. (ANSA).