Copa Africana: un Zidane que evita goles

A tal punto que el portero del español Granada, de 27 años, logró mantener invicto el arco de los "Zorros del desierto" comandados por el bosnio Vladímir Petkovic en los primeros cuatro partidos de la Copa Africana de Naciones y superó el récord de 360 minutos sin recibir goles establecido por su compatriota Mohamed Haniched en la edición que se celebró en Sudáfrica en 1996.

Luca, que optó por defender el arco de la selección del país en el que nacieron sus abuelos e intenta dejar su propia huella en un deporte en el que brilló su padre "Zizou", ganador del Balón de Oro en 1998, cuando alzó al cielo la Copa del Mundo con Francia en la edición que albergó ese país (famosa su expulsión en la final de Alemania 2006 por el cabezazo que le asestó a Marco Materazzi, que se consagró campeón con la Italia entrenada por Marcello Lippi).

Su padre supo hacer magia cuando el balón pasaba por sus pies, no solo cuando defendía los colores de la selección nacional, sino también cuando brillaba en sus inicios en Cannes, antes de pasar por Burdeos, Juventus y Real Madrid, con el que celebró seis de sus 13 títulos a nivel de clubes (incluida una Champions y la Copa Intercontinental) y repitió en 12 ocasiones como entrenador "merengue" (dos Ligas, tres Champions y dos Mundiales de Clubes, entre otros).

Hoy, su hijo empieza a hacer historia y a ganarse un lugar por rendimiento y no por apellido, diferenciándose de su padre no solamente por el puesto que ocupa en cancha, sino por su decisión de representar los colores de su patria por adopción, cuya selección optó por integrar desde el año pasado, cuando fue convocado para disputar las eliminatorias africanas al Mundial de este año y dijo sentirse "orgulloso".

"Mi padre tuvo su propia carrera. Yo intento hacer mi propio camino, mi propia carrera", decía por entonces el arquero que posee la ciudadanía francesa e hispana y que con la selección de Argelia tenía efectivamente muchas más oportunidades de jugar de las que hubiese tenido si hubiera optado por una convocatoria de alguno de esos dos países, aun cuando se consagró campeón mundial con la Sub-17 de Francia y fue elegido como el mejor en su puesto.

Y la apuesta hoy paga. Una apuesta que tiene que ver más con los sentimientos que con el hambre de gloria, según destaca cuando dice que "al pensar en Argelia, de inmediato se me viene a la mente la imagen de mi abuelo, con quien hablé antes de aceptar este desafío y quien se mostró completamente de acuerdo y entusiasmado, como cada vez que me repite que hice la elección correcta frente a cada convocatoria de mi selección".

"Desde niño mamé la cultura argelina en casa", explica el hermano de los también futbolistas Elyaz Zidane Fernández (de 20 años), Théo Zidane (23) y Enzo Fernández (31), fruto del matrimonio entre Véronique Fernández y Zinedine, quien no oculta el orgullo que le genera ver actuar a su hijo con la casaca de Argelia, como lo hizo en el partido frente a Sudán en el estreno con goleada por 3-0 en la Copa Africana de Naciones.

"Como todo padre, siempre me apoyó y me aclaró: lo que hagas es tu decisión. Pudo darte consejos, pero la decisión final siempre será tuya", comenta Luca, que milita con Granada en la segunda división del fútbol español e inició su carrera en las divisiones juveniles del club "merengue", antes de su debut como arquero de Real Madrid Castilla, antes de pasar por Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar.

Luca intentará extender su invicto (no atajó en la victoria por 3-1 frente a Guinea Ecuatorial en el cierre de la fase de grupos, lo reemplazó Anthony Mandrea en un plantel que presentó modificaciones porque tenía el pasaje asegurado) y mantuvo su valla en cero en el triunfo por 1-0 frente a República Democrática del Congo por los octavos de final que depositó a Argelia en cuartos del torneo continental.

Instancia en la que el sábado dirimirá el pasaje a semifinales con Nigeria, que goleó por 4-0 a Mozambique en octavos tras ganar también sus tres partidos en la fase de grupos y que intentará poner fin a la racha de Zidane con Argelia, que conquistó la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones (en 1990 como anfitriona venciendo en la final justamente a las Súper Águilas por 1-0, resultado que repitió ante Senegal en la definición de 2019 que albergó Egipto).

A Luca no le será fácil extender su invicto frente a una Nigeria que cuenta con goleadores como Victor Osimhen, quien conquistó el "scudetto" con Napoli en 2022-23 y hoy milita en el Galatasaray; Ademola Lookman, goleador de Atalanta que alzó la Europa League en 2023-24 con el "nerazzurro" de Bérgamo.

Los restantes pasajes a las semifinales de la Copa Africana de Naciones comenzarán a dirimirse mañana, cuando Senegal se enfrente a Mali y el anfitrión Marruecos a Camerún, mientras que el sábado, además de Argelia-Nigeria, chocarán Costa de Marfil, defensor de la corona, y Egipto, el más laureado en la historia del torneo con siete coronas, la última de ellas obtenida en 2010 (fue finalista en 2021 y cayó ante Senegal por penales).

Egipto, Costa de Marfil, Senegal, Sudáfrica, Ghana, Cabo Verde y Túnez (República Democrática del Congo jugará la final del repechaje con el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica) serán los representantes africanos en el Mundial 2026, en el que Argelia debutará el 16 de junio ante la Argentina campeona del mundo de Lionel Scaloni y Lionel Messi en un Grupo J que completarán Austria y Jordania (ANSA)