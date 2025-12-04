Copa Airlines amplía suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre

La panameña Copa Airlines amplió hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, sumándose a la cancelación temporal de otras ocho compañías ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

El 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Copa había suspendido inicialmente los vuelos hasta el viernes, pero este jueves decidió extender la medida.

jjr/axm/nn