Copa América femenina: nueve selecciones a la caza de la arrolladora Brasil

Una fiera indomable y nueve cazadores al acecho animarán desde este viernes la décima Copa América de fútbol femenino, torneo en el que Brasil es la estrella indiscutible dispuesta a revalidar su corona en la altura de Quito, de 2850 metros.

El certamen, un escaparate para el talento y los reclamos por mejores condiciones para las mujeres en el balompié, iniciará con el duelo entre Ecuador y Uruguay a partir de las 19:00 locales (00:00 GMT del sábado) en el estadio del club Independiente del Valle, en las afueras de la capital ecuatoriana.

Con un pedigrí envidiable y con la mítica Marta a la cabeza, la Seleção buscará su noveno título de la lid más importante de la región, que por cuarta ocasión se celebrará en Ecuador.

De Brasil "tenemos que esperar que venga a defender su Copa, que venga a exponer su fútbol y que venga también a asombrar a esa afición, a las chiquitas que quieren ser futbolistas (...), a mostrarles que esta disciplina o esta rama del fútbol también es importante", dijo a la AFP la analista deportiva Martha Córdova.

Cuarta en el ranking mundial de la FIFA, la Canarinha está mucho más arriba que una de sus más audaces rivales en primera fase: la subcampeona Colombia.

Ambas, junto a Paraguay, Venezuela y Bolivia integran el Grupo B; y Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay y Perú, el A.

La competición, que se extenderá hasta el 2 de agosto, dará a las dos finalistas boletos para los Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a las tres siguientes para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a los que Perú está clasificado por ser anfitrión.

Por el desquite

Colombia aparece en el puesto 18 de la FIFA, pero eso no significa menos talento. Jugadoras como Mayra Ramírez, Linda Caicedo, Daniela Montoya o Catalina Usme le imprimen fuerza a un elenco que quiere revancha.

A las cafeteras se les escapó el título en su propia casa en la edición de 2022.

"Colombia sin duda viene a ser una de las candidatas a lograr ese segundo cupo a los Juegos Olímpicos", comentó Córdova al destacar que ese país ha exportado "jugadoras destacadas" en los últimos años.

Caicedo es una figura en el Real Madrid y Ramírez milita en el Chelsea, club inglés que al ficharla, en enero de 2024, la convirtió en la entonces futbolista más costosa de la historia del fútbol femenino.

Otra que quiere recuperar el brillo que alcanzó en 2006 es Argentina, la única que ha destronado a las brasileñas desde 1991, cuando empezó a celebrarse el certamen.

Vitrina de la desigualdad

La Copa América también es un espacio para abordar las inequidades que persisten en el fútbol de mujeres.

Este año, la selección uruguaya alzó su reclamo por mejores condiciones de trabajo con una protesta de botines caídos. El sábado, a una semana de su estreno en el torneo, las Celestes decidieron no presentarse al entrenamiento dirigido por el uruguayo Ariel Longo. "Esta medida no es en contra de nuestra pasión, sino por un derecho justo", escribieron las jugadoras en redes sociales y etiquetaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol. "Merecemos un trato digno a nuestro esfuerzo y dedicación", agregaron. La protesta se resolvió el martes, según informó el gremio de futbolistas profesionales. Las condiciones de trabajo, el costo de los traspasos de jugadoras, la cantidad de público en gradas o los precios de boletos para ver los partidos reflejan las diferencias que aún hay entre el balompié de mujeres y de hombres. El valor de las entradas para esta Copa América femenina está entre los US$3 para la fase de grupos y los US$5 para la final. Muy lejos de los casi 2000 dólares que llegó a costar un boleto para el cierre de la última Copa América masculina, en Estados Unidos en 2024. A medida "que los eventos vayan teniendo más acogida, vayan teniendo más apoyo, en su momento subirán los precios en otros torneos" de mujeres, comentó a la AFP el ecuatoriano Eduardo Moscoso, DT de la Tricolor. Añadió que, por ahora, las tarifas bajas es la manera de "atraer a la gente para que nos acompañe y para que los estadios estén llenos". Para Córdova, es necesario que a estos torneos no solo asistan las escuelas de fútbol o las familias de las futbolistas. "También que acudan los hombres, porque precisamente la (búsqueda de) igualdad se da en sociedad, no solamente en el ámbito femenino", expresó la analista. pld/sp/ag