Copa Árabe: Marruecos campeón

Los "Leones del Atlas" se consagraron gracias al doblete de Abderrazak Hamdallah, delantero del saudita Al-Shabab, a los 88' y a los 100', después de que Oussama Tannane abriera la cuenta a los 4' para los dirigidos por Tarik Sektioui con un remate desde cerca de 50 metros que sorprendió a Yazeed Abulaila, arquero del Al-Hussein.

Ali Olwan, atacante del Selangor de Malasia, revirtió el marcador a los 48' y 68', de penal, para los de Jamal Sellami, que parecían a un paso de la gloria en la que fue su primera final en este torneo, hasta que Hamdallah apareció en escena e inclinó la balanza en favor de Marruecos, que albergará la Copa Africana de Naciones que comenzará el domingo.

En la Copa Árabe de la FIFA, animada por 16 selecciones, Marruecos vuelve a gritar campeón y sucede en el trono a Argelia a pesar de haber presentado hoy un plantel alternativo debido justamente a que preservó los titulares para el inicio de la Copa Africana de Naciones.

Apenas un gol recibieron a lo largo de este certamen hasta llegar a la final los flamantes campeones e invictos que se calzaron la corona con cinco triunfos y un empate (sin goles frente a Omán en la fase de grupos) y cerraron como el combinado con la mejor defensa del torneo frente al de mejor ataque (diez goles convertidos hasta hoy, que marcó dos).

Entre las "víctimas" de Marruecos estuvieron Arabia Saudita y Comoras, con las que compartió el Grupo B, para luego derrotar por 1-0 a Siria en cuartos de final y a Emiratos Árabes Unidos en semifinales.

Jordania avanzó a su primera final en este torneo ganando con puntaje ideal el Grupo C (en el que superó a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait y a Egipto), para luego eliminar a Irak en cuartos y Arabia Saudita en semifinales.

Marruecos será rival de Brasil en el estreno de ambos en el Mundial 2026 que celebrarán Estados Unidos, México y Canadá, el 13 de junio en Nueva Jersey en el marco de un Grupo C que completarán Escocia y Haití.

En la Copa del Mundo, Jordania iniciará su participación el 16 de junio frente a Austria en San Francisco, en un Grupo J que completarán Argelia y Argentina, defensora de la corona lograda en 2022 en Qatar en el estadio de Lusail que hoy fue testigo de la consagración de Marruecos como nuevo campeón de la Copa Árabe de la FIFA. (ANSA).