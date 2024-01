RAYÁN, Qatar (AP) — Roberto Mancini está acostumbrado al dramatismo en los últimos minutos.

Después de todo, era el técnico de Manchester City cuando Sergio Agüero anotó su memorable gol en los descuentos para sellar el título de la Liga Premier inglesa en 2012.

Así que cuando Ali Al Bulayhi marcó de cabeza en el sexto minuto de la prolongación y Arabia Saudí completó la remontada para derrotar el martes 2-1 Omán en la Copa de Asia, fue algo con el sello de Mancini.

“Es distinto. Es un torneo distinto, un equipo distinto y jugadores distintos”, dijo el técnico italiano de Arabia Saudí.

Quizás sea así, pero los festejos que se desataron dentro del estadio Jalifa evidenciaron la importancia de la victorias para los jugadores saudíes y los hinchas, por más que fue apenas el primer partido en el Grupo F.

“Tenemos que mejorar, pero hicimos bien las cosas”, dijo Mancini.

El gol de Al Bulayhi fue anulado en primera instancia por una posición adelantada pero fue confirmado tras la intervención del VAR.

Para generar más caos, los jugadores de Omán pensaron que se había ratificado la primera decisión y trataron de reanudar el partido con un tiro libre. Cuando el árbitro Shaun Evans apunto al círculo central, los saudíes celebraron eufóricos frente a sus fichas al intuir que se había pitado el final del encuentro. Se produjo una larga interrupción antes de reanudar la acción.

Omán se adelantó a los 14 minutos con el gol de penal de Salaah Al Yahyaei y resistió el asedio saudí hasta que Abdulrahman Ghareeb anotó apenas tres minutos después de ingresar en el segundo tiempo.

Al Bulayhi marcó en el sexto minuto de tiempo añadido cuando Ali Lajami mandó el centro que el zaguero de cabeza del zaguero de Al Hilal cabeceó al fondo de la red.

Tailandia gana con doblete de supachai

Supachai Chaided firmó un doblete en la victoria 2-0 de Tailandia ante Kirguistán en el otro partido del Grupo F.

Tailandia dominó a placer en el estadio Abdulá bin Jalifa Stadium. Después que varios de sus compañeros malograron ocasiones propicias, Supachai plasmó la superioridad manifiesta de su equipo al anotar a los 26 minutos al capitalizar un rebote dejado por el arquero Erzhan Tokotaev.

Supachai marcó su segundo poco después de la reanudación tras otra definición a boca de jarro.