Copa de América de vela se celebrará cada dos años

La Copa de América de vela, la competición deportiva más antigua del mundo, se celebrará cada dos años a partir de 2027, según oficializaron el lunes los organizadores durante el anuncio de una alianza inédita entre varios equipos "fundadores".

Desde su primera edición en 1851, la carrera en la que se disputa una jarra de plata siempre se ha disputado con un ritmo errático, a decisión del defensor del título, quien una vez recibía el trofeo decidía el calendario y reglas de la siguiente edición.

Pero, en línea con los anuncios recientes que buscan modernizar la imagen de la carrera (equipos mixtos, techo de gasto), el defensor Team New Zealand detalló el lunes nuevos compromisos, con la puesta en marcha de un "calendario fijo" según el que se organizará una edición cada dos años.

"Se trata de conservar lo que hace extraordinaria a la Copa de América a la vez que se construye un modelo sostenible que beneficie a todos los que compartan nuestra pasión", declaró en un comunicado Grant Dalton, director de los 'Kiwis', vencedores de las últimas tres ediciones.

El mayor cambio en la historia de esta competición de 174 años de historia será que la organización de las próximas ediciones, incluida la prevista en Nápoles en 2027, ya no estará únicamente en manos del equipo defensor.

La organización quedará en manos de una "entidad unida", una alianza inédita entre equipos fundadores que tendrán voz y voto para participar en el "crecimiento" y "estabilidad a largo plazo" de la competición.

Por ahora, cinco equipos forman parte de esta alianza: Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Team Alinghi (SUI) y K-Challenge (FRA). Sin embargo, suizos y franceses todavía no han confirmado su participación en la próxima edición de la Copa.

Estas cinco estructuras se reunirán el próximo 21 de enero en Nápoles para revelar las fechas exactas de la próxima Copa de América. Los equipos tienen hasta el 31 de enero para presentar la candidatura de participación.