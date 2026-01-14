Copa del Rey: Albacete profundizó la crisis en Real Madrid

Javi Villar (42') y Jefté Betancor (82 y en el cuarto minuto adicionado del complemento) marcaron los goles de la histórica victoria del Albacete, que marcha decimoséptimo en el torneo de la segunda división de España con 24 puntos, solo 1 más que Huesca, en zona de descenso con Granada (22), Zaragoza (20) y Mirandés (17).

El argentino Franco Mastantuono empató transitoriamente para Real Madrid en el tercer minuto adicionado de la etapa inicial y Gonzalo García puso cifras definitivas al descontar sesenta segundos después de haberse cumplido los 90' reglamentarios.

La caída ante Albacete amargó a Arbeloa, quien fue promovido del equipo "Castilla" para reemplazar a Xabi Alonso, despedido luego de la dolorosa derrota por 3-2 contra Barcelona en la final de la edición número 42 de la Supercopa de España.

Arbeloa, de 42 años y campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, también fue jugador del Real Madrid entre 2009 y 2016 y había asumido como DT del equipo "Castilla" en junio de 2025, pero fue promovido tras el despido de Xabi Alonso, cuyo ciclo duró apenas 7 meses.

Arbeloa, que también ganó dos ediciones de la Eurocopa (2008 y 2012) con España, con la que disputó 56 partidos, alineó a Mastantuono (reemplazado a los 77') y con el brasileño Vinicius Júnior.

El flamante entrenador fue elegido por Real Madrid, que marcha en el segundo puesto del campeonato doméstico con 45 puntos, cuatro menos que Barcelona, para reemplazar a Xabi Alonso, quien fue campeón de la Bundesliga con Bayer Leverkusen y había sido contratado para interrumpir el dominio del club catalán, que en la temporada 2024-25 ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Albacete avanzó a cuartos de final de la Copa del Rey con Alavés, que venció por 2-0 al Rayo Vallecano, y con el Betis del DT chileno Manuel Pellegrini, que superó por 2-1 como local con goles del argentino Ezequiel "Chimi" Ávila (68 y 80').

Atlético Madrid, Athletic de Bilbao y Real Sociedad fueron los primeros clasificados a cuartos de final de la Copa del Rey, que definirá sus próximos boletos mañana, cuando el campeón defensor, Barcelona, visitará al Racing de Santander, que milita en la segunda división como Burgos, que será local contra Valencia. (ANSA).