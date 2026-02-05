Copa del Rey: Atlético Madrid a semifinales

El eslovaco David Hancko abrió el marcador a los 12 minutos y el argentino Giuliano Simeone aumentó la ventaja a los 30 minutos para Atlético Madrid en el partido disputado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

El nigeriano Ademola Lookman, arribado del Atalanta en el cierre del libro de pases del invierno europeo, marcó el 3-0 transitorio y el francés Antoine Griezmann aumentó la diferencia a los 62 minutos, mientras que el argentino Thiago Almada puso cifras definitivas a los 83 minutos.

El equipo "colchonero" del DT argentino Diego Simeone se sumó de esta manera en semifinales de la Copa del Rey al Barcelona (campeón defensor), a Real Sociedad y al Athlétic de Bilbao.

(ANSA).