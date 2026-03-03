Copa del Rey: Atlético Madrid es el primer finalista

Marc Bernal abrió el marcador a los 29 minutos y puso cifras definitivas a los 72 minutos, luego de que el brasileño Raphinha aumentara la ventaja en el quinto minuto adicionado de la etapa inicial con un penal sancionado por el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea tras la falta de Marc Pubill sobre Pedri.

Atlético Madrid, que ganó la Copa del Rey en 20 ocasiones, alineó a los argentinos Juan Musso, Giuliano Simeone (reemplazado a los 76 minutos por el uruguayo José Giménez) y Julián Álvarez (sustituido a los 69 minutos), cuyo compatriota Nahuel Molina ingresó a los 58 minutos.

El equipo "colchonero" del DT argentino Diego Simeone espera en la final prevista el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla al ganador de la llave entre Athlétic de Bilbao y Real Sociedad, que mañana buscará aprovechar su triunfo por 1-0 como local en la ida.

Real Sociedad ganó la Copa del Rey en dos oportunidades, veintidós menos que Athlétic de Bilbao, el segundo club con más títulos del torneo, solo superado por Barcelona (32), que alineó todo el partido a Raphinha contra Atlético Madrid. (ANSA).