Copa del Rey: Real Sociedad y Athlétic de Bilbao a semifinales

El argelino Abderrahman Rebbach abrió el marcador a los 8' para Alavés, pero Mikel Oyarzábal empató transitoriamente siete minutos más tarde para Real Sociedad.

Toni Martínez volvió a poner en ventaja al Alavés a los 29' con un penal, pero falló otro remate desde los 12 pasos a los 67', nueve minutos antes de que el portugués Goncalo Guedes empatara para Real Sociedad, que revirtió el resultado a los 80' mediante el islandés Orri Steinn Oskarsson.

De esta manera, Real Sociedad confirmó su presencia en semifinales de la Copa del Rey, instancia a la que ya se había clasificado Barcelona, campeón defensor, tras vencer por 2-1 como visitante al Albacete, que compite en la segunda división española.

También Athlétic de Bilbao dirá presente en semifinales de la edición número 122 de la Copa del Rey tras vencer por 2-1 como visitante al Valencia.

El nigeriano Umar Sadiq abrió el marcador a los 26' para Athlétic de Bilbao con un gol en contra, pero tuvo su revancha al empatar transitoriamente para Valencia nueve minutos más tarde.

Sin embargo, Iñaki Williams selló la agónica victoria y la clasificación del Athlétic de Bilbao al convertir en el sexto minuto adicionado del complemento. (ANSA).