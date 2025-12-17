Copa iniciará el sábado operaciones diarias entre Panamá y Maracaibo: comunicado

CIUDAD DE PANAMÁ, 17 dic (Reuters) - Copa Airlines dijo el miércoles que iniciará sus vuelos a Maracaibo, Venezuela, con una frecuencia diaria, a partir del sábado, tras determinar que los sistemas de navegación del aeropuerto pueden mitigar de forma segura los riesgos operacionales asociados con eventuales intermitencias en las señales de comunicación.

CONTEXTO CLAVE

• El vuelo CM703 saldrá de Ciudad de Panamá a las 12:14 p.m., llegando a Maracaibo a las 2:58 p.m., con el vuelo de regreso partiendo a las 3:58 p.m.

• La aerolínea realizó satisfactoriamente un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo.

• Copa extendió el martes la suspensión de vuelos al principal aeropuerto de Venezuela en Caracas hasta el 15 de enero, citando problemas de pista en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

• La aerolínea también está aumentando vuelos desde la capital panameña a Cúcuta, Colombia, cerca de la frontera venezolana.

• Los pasajeros con reservas a Caracas pueden cambiar fechas o destinos en la región sin cargos, cancelar por crédito o solicitar reembolsos. (Reporte de Elida Moreno; Escrito por Raúl Cortés Fernández)