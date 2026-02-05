Copa Italia: Atalanta goleó a Juventus y pasó a semifinales

Gianluca Scamacca abrió el marcador a los 27' con un penal que el árbitro Michael Fabbri, luego de revisar la acción en el VAR, sancionó tras una mano del brasileño Gleison Bremer que bloqueó un centro de su compatriota Ederson.

El ghanés Kamaldeen Sulemana aumentó la ventaja a los 77' tras un centro desde la derecha de Raoul Bellanova, mientras que el croata Mario Pasalic puso cifras definitivas a los 85' con un derechazo cruzado luego de una asistencia del montenegrino Nikola Krstovic.

Con su triunfo en el estadio New Balance Arena, el equipo bergamasco del DT Raffaele Palladino selló su boleto para el duelo de semifinales previsto contra el ganador del partido que Bologna, campeón defensor, jugará el miércoles 11 contra Lazio en el estadio Renato Dall'Ara.

"ste es el Atalanta que quiero siempre. Espíritu, unidad, mentalidad y agresividad: he visto un Atalanta duro, ya no podemos aceptar los altibajos. En ese sentido, quiero un regalo del equipo el lunes contra Cremonese", afirmó Palladino.

"Cuando caemos en la trampa de jugar partidos menos desafiantes en teoría, soy el principal responsable. El equipo tiene mucho margen de mejora, y quiero una confirmación el lunes", insistió el DT del Atalanta sobre el duelo contra Cremonese por la fecha 24 de la Serie A.

"Demostramos que podemos ser competitivos y que nos importa la Copa Italia: queremos llegar hasta el final e intentar ganarla.

Fueron valientes al aceptar los duelos en defensa. En ataque, supimos cuándo atacar. Intentamos quitarle la posesión a la Juventus", analizó Palladino, que jugó en Juventus durante su carrera como futbolista.

"Sentí este partido de una manera particular; jugaba contra mi pasado. Cuando enfrentas a Juventus, sabes que enfrentas a una mentalidad ganadora, a alguien que quiere ganarte", remarcó el entrenador, que valoró especialmente el apoyo del público.

"El estadio era un hervidero, dejamos que la afición, a quien dedicamos la victoria, nos impulsara. Estamos empezando a interpretar bien las dificultades del partido. Estamos dando rienda suelta a la posesión, creando problemas a nuestros rivales", completó Palladino, que también había celebrado en el el único antecedente contra Spalletti (triunfo por 2-0 del Monza en mayo de 2023 contra el Napoli que sólo 10 días antes había conquistado su tercer "Scudetto" histórico).

Atalanta, que sólo ganó la Copa Italia 1 vez (1963), se dio el gusto de tomarse una "revancha" contra Juventus, que le ganó en las dos finales más recientes de las cuatro que llegó en el torneo (1987, 1996, 2019, 2021 y 2024).

El equipo bergamasco, que marcha séptimo en la Serie A, también celebró apenas su quinta victoria al cabo de 19 partidos en la Copa Italia contra Juventus, frente al cual sumó además 6 empates y sufrió 8 derrotas.

Atalanta fue eliminado por Juventus en 1938 en Turín y otra vez en 1960 como local tras un sorteo luego del empate 8-8 en definición por penales, mientras que se despidió nuevamente de la Copa Italia en 2002 ante la "Vecchia Signora", el equipo con más títulos del torneo (15) y al que también goleó por 3-0 como local en cuartos de final de la edición 2018-19.

El equipo bergamasco, que llegó a cuartos de final de la Copa Italia tras golear por 4-0 como local al Genoa, superó indiscutiblemente a Juventus tras el empate 1-1 en Turín por la quinta fecha de la Serie A, cuando el croata Ivan Juric dirigía al Atalanta y su compatriota Igor Tudor estaba al frente de la "Vecchia Signora".

Por su parte, Juventus, que marcha en el cuarto puesto de la Serie A y en octavos de final había vencido por 2-0 al Udinese, sufrió su primera decepción importante con Spalletti, que asumió en la décima fecha del torneo de la primera división del "Calcio" en lugar de Tudor.

"Estamos destrozados por la decepción, porque jugamos bien.

Hicimos lo que teníamos que hacer. Hay momentos buenos para las estadísticas y momentos en los que el partido se vuelve real y hay que tomar decisiones: en esos casos, no supimos tomar las decisiones correctas", admitió Spalletti.

"Atalanta tiene un excelente entrenador, una estructura muy bien construida por la familia Percassi y el club. Jugamos en igualdad de condiciones, pero tenemos que felicitarlos. A veces se gana; a veces, como esta noche, se aprende", lamentó el DT de Juventus.

"No me gustó cuando nos descoordinamos, cuando buscamos algo sin lógica, sin preocuparnos por el equilibrio. Los perdimos un poco, y ellos hicieron bien en recuperar el balón y dejar que nos persiguieran. Nos perdimos en nuestras propias incursiones", reconoció.

"Las pérdidas de balón son comunes. Nos faltó la capacidad de interpretar la fase decisiva de las situaciones que enfrentamos, al menos cinco o seis. Fue un partido muy físico, con muchos duelos. Estos partidos revelan quiénes somos, en cuanto a carácter y personalidad", concluyó Spalletti.

En consecuencia, Juventus, que sumaba 9 victorias en sus 12 presentaciones más recientes, deberá enfocarse ahora en su duelo del domingo 8 como local ante Lazio por la fecha 24 de la Serie A y en su serie contra Galatasaray para intentar avanzar a octavos de final de la Champions League.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).