Copa Italia: Atalanta recupera a Bakker

Bakker, que se sometió a una artroscopia con sutura de menisco el 28 de julio, cuatro días después de su grave lesión, se entrenó regularmente con sus compañeros de cara al duelo con Juventus previsto en Bérgamo.

El lateral izquierdo neerlandés volvió a ejercitarse con el plantel del Atalanta tras un mes de sesiones integradas con los equipos Sub-23 y Primavera para recuperar su forma física.

Bakker incluso disputó un partido con el equipo Primavera contra Frosinone y con el segundo equipo de la Serie C el pasado domingo 1 contra Benevento en Caravaggio.

Su programa de recuperación ha finalizado y el jugador nacido en el año 2000, cedido al Lille la temporada pasada, podrá reincorporarse al plantel que dirige Raffaele Palladino. (ANSA).