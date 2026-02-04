Copa Italia: Atalanta y Juventus por el pase a semifinales

Michael Fabbri será el árbitro del partido previsto en Bérgamo, donde se definirá el segundo boleto a semifinales de la Copa Italia, instancia en la que el ganador enfrentará al vencedor del duelo que Bologna, campeón defensor, disputará el miércoles 11 contra Lazio en el estadio Renato Dall'Ara.

"Jugamos ante nuestra afición. Queremos ser competitivos contra un equipo repleto de campeones y lo daremos todo para avanzar", aseguró el DT del Atalanta, Raffaele Palladino, en un reportaje que ofreció a Mediaset en la vigilia del duelo ante Juventus, el club con más títulos de la Copa Italia (15).

"Nos enfrentamos a un rival en crecimiento, un gran equipo, que ha alcanzado un gran reconocimiento gracias, en parte, al trabajo duro de (Luciano) Spalletti", enfatizó Palladino sobre su colega, que asumió en la décima fecha de la Serie A en lugar del croata Igor Tudor.

"Es un partido fascinante en una competición que nos apasiona.

Personalmente, tal como veo el fútbol, ;;prefiero jugar contra los mejores", respondió el DT del Atalanta al ser consultado sobre las posibles bajas de Juventus.

La "Vecchia Signora" escaló al cuarto puesto de la Serie A con 45 puntos tras golear por 4-1 como visitante al Parma (23) por la fecha 23 del torneo, en la que Atalanta (37) aparece séptimo luego del empate 0-0 que rescató en campo del Como (41).

"Estoy feliz con el plantel que tengo", aseguró luego Palladino al comentar la partida del delantero nigeriano Ademola Lookman al Atlético Madrid en el cierre del libro de pases del invierno europeo.

"Tengo una plantilla amplia, la que quería, 21 jugadores de campo más tres arqueros, con tres competiciones por disputar", añadió Palladino, quien podrá contar con el defensor neerlandés Mitchel Bakker, recuperado de una larga lesión, y aclaró que definiría la alineación para mañana luego del último entrenamiento disponible.

El partido de mañana también ofrecerá una oportunidad de "revancha" para Atalanta, que sólo ganó la Copa Italia 1 vez (1963) y luego perdió cuatro finales (1987, 1996, 2019, 2021 y 2024), las dos más recientes justamente contra Juventus, contra la cual jugó en 18 partidos en este torneo (4 victorias, 6 empates y 8 derrotas).

Atalanta fue eliminado en 1938 en Turín y en 1960 como local tras un sorteo luego del empate 8-8 en definión por penales, mientras que también se despidió de la Copa Italia en 2002. En cambio, goleó por 3-0 como local en cuartos de final de la edición 2018-19.

El equipo bergamasco, que contará con el brasileño Ederson, llegó a cuartos de final de la Copa Italia tras golear por 4-0 como local al Genoa y buscará vencer a Juventus tras el empate 1-1 en Turín por la quinta fecha de la Serie A, cuando el croata Ivan Juric dirigía al Atalanta y su compatriota Igor Tudor estaba al frente de la "Vecchia Signora".

"Tengo la suerte de contar con un plantel numeroso, fuerte y competitivo, con grandes jugadores de gran calidad técnica.

Mañana, los mejores jugadores saldrán al campo, listos para este partido. Espero espíritu, intensidad y atención al detalle, que marcan la diferencia", concluyó Palladino.

Por su parte, Juventus arribará a Bergamo con la intención de dar otro paso hacia su vigésima tercera final tras haberse coronado en 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 y 2024, mientras que cayó en las definiciones de 1973, 1992, 2002, 2004, 2012, 2020 y 2022.

Juventus, que dará descanso al brasileño Gleison Bremer y alineará al colombiano Juan Cabal, volverá a la actividad en la Copa Italia tras haber vencido por 2-0 como local al Udinese en cuartos de final.

El equipo dirigido por Spalletti, que enfrentará al Galatasaray para intentar avanzar a octavos de final de la Champions League, acumula 9 victorias en sus 12 presentaciones más recientes y ante Atalanta preservará al juvenil atacante turco Kenan Yildiz.

El único antecedente entre Spalletti y Palladino registró la victoria por 2-0 que Monza celebró el 14 de mayo de 2023 a cargo del actual DT del Atalanta contra el Napoli que sólo10 días antes había conquistado su tercer "Scudetto" histórico.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).