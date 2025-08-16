Copa Italia: Avanzan Como, Venezia, Cagliari y Palermo

A primera hora de la jornada, Como derrotó por 3-1 a Sudtirol, que había iniciado en ventaja con un penal convertido por Daniele Casiraghi a los 13' en el estadio Giuseppe Sinigaglia, pero los dirigidos por el español Cesc Fabregas lograron revertir el marcador en apenas cuatro minutos.

El delantero griego Anastasios Douvikas, a los 39' y 40', dio vuelta el resultado y el francés Lucas Da Cunha sentenció dos minutos más tarde un partido en el que el argentino Nico Paz condujo la ofensiva de Como y Sudtirol terminó con diez por la expulsión del brasileño Filipe Bordon a los 88'.

Todas las emociones se vivieron en el primer período de un duelo cuyo ritmo se redujo en el complemento debido a la falta de rodaje producto de la dura pretemporada, pensando en el estreno en el campeonato, en el que Como recibirá a Lazio dentro de una semana por la primera fecha.

En septiembre, por Copa Italia, el rival será Sassuolo, equipo entrenado por Fabio Grosso que el viernes superó por 1-0 a Catanzaro en el estadio Mapei de Reggio Emilia, donde será local en su regreso a primera división frente al último campeón de la Serie A, Napoli.

Venezia, que se despidió de la máxima categoría en la anterior temporada, hoy goleó por 4-0 a Mantova, rival al que volverá a enfrentar en la Serie B, con un doblete de Issa Doumbia, a los 15' y 45', y otro del germano-ecuatoriano John Yeboah, a los 57' y 89', y chocará en dieciseisavos de final ante el ganador del choque entre Audace Cerignola y Hellas Verona, que animarán uno de los cuatro duelos que cerrarán esta primera ronda el lunes.

En el cierre de la jornada sabatina, tanto Cagliari como Palermo debieron recurrir a los penales para garantizar su presencia en la próxima ronda y eliminar a Virtus Entella y a Cremonese respectivamente, de local y de visitante en cada caso.

El equipo sardo, entrenado por Fabio Pisacane (que reemplazó en el cargo a Davide Nicola), comenzó ganando en el estadio Arena Cerdeña, conocido como Unipol Domus por razones de patrocinio, con un gol por Roberto Piccoli a los 45', pero Virtus Entella, que milita en la Serie B, logró igualar a cuatro minutos del final con el que Alessandro Deiola convirtió en contra de su valla.

Cagliari, que en la próxima ronda chocará con el vencedor del duelo entre Frosinone y Monza, pudo haber sentenciado el pleito en tiempo reglamentario con un remate en el poste del turco Semih Kilicsoy y con un penal malogrado por el colombiano Yerry Mina, pero debió recurrir a la definición desde los 12 pasos para asegurarse el pasaje.

En esa instancia, esta vez Mina no falló y Cagliari terminó celebrando gracias al último de la serie convertido por Nicoló Cavuoti, que decretó el triunfo por 5-4 al acertar después de que Ivan Marconi ejecutase su remate por encima del travesaño.

También Palermo conquistó su boleto a dieciseisavos de final por penales, instancia en la que el equipo comandado por Filippo Inzaghi se impuso por 5-4 ante Cremonese (ascendido en la pasada temporada a la Serie A en los "play-off" y hoy entrenado por el mencionado Davide Nicola) tras igualar sin goles en su visita al estadio Giovanni Zini.

En la clasificación del Palermo resultó clave la atajada de Francesco Bardi en el último remate ejecutado por el noruego Dennis Johnsen, en una serie en la que habían acertado en el equipo perdedor el argentino Franco Vázquez y Romano Floriani Mussolini, nieto del dictador Benito, hijo de Alessandra, también política, y sobrino nieto de la legendaria actriz Sophia Loren.

No falló ninguno de los ejecutantes del Palermo, que milita en segunda división y en la próxima ronda de Copa Italia chocará con el vencedor del duelo entre Udinese y Carrarese.

El viernes, junto con Sassuolo, habían logrado la clasificación a los dieciseisavos de final también Empoli (descendido a la Serie B en la pasada temporada), que superó por 3-0 en definición por penales a Reggiana tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario, Genoa (su próximo rival en el torneo) que goleó 3-0 a Vicenza con un gol del argentino Valentín Carboni, y Lecce, que se impuso 2-0 ante Juve Stabia.

Lecce, entrenado por Eusebio Di Francesco, espera en Copa Italia por el ganador del duelo que disputarán mañana en San Siro Milan y Bari, un partido que el nuevamente entrenador "rossonero", Massimiliano Allegri, dijo que debe "jugar con responsabilidad y orden para responder al entusiasmo de los aficionados".

El primer partido oficial de Milan, en el que faltarán quienes ocupan habitualmente la Curva Sur, servirá para presentar a los refuerzos y antes del inicio se observará un minuto de silencio en memoria de Elliot Verreth, el hijo del futbolista belga Matthias Verreth, jugador de Bari, fallecido hace pocos días.

Mañana también se medirán Monza-Frosinone, Parma-Pescara y Cesena-Pisa, en tanto que el lunes se conocerá a los últimos clasificados cuando, además de Udinese-Carrarese y de Hellas Verona-Audace Cerignola, se enfrenten Spezia-Sampdoria y Torino-Modena.

En los octavos de final del torneo se sumarán Napoli, Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio y Bologna, último campeón de la Copa Italia.

