Copa Italia: Avanzan Como y Venezia

El Como del español Cesc Fabregas, que chocará en esa instancia justamente ante un Sassuolo que regresa en esta temporada a la Serie A, se impuso hoy en el estadio Giuseppe Sinigaglia tras remontar un partido que arrancó perdiendo a los 13' tras un penal convertido por Daniele Casiraghi.

Dos minutos le bastaron al delantero griego Anastasios Douvikas, a los 39' y 40', para dar vuelta el marcador que decoró dos minutos más tarde el francés Lucas Da Cunha en un partido en el que el argentino Nico Paz condujo la ofensiva de Como y Sudtirol terminó con diez por la expulsión del brasileño Filipe Bordon a los 88'.

Todas las emociones se vivieron en el primer período de un duelo cuyo ritmo se redujo en el complemento debido a la falta de rodaje producto de la dura pretemporada, pensando en el estreno en el campeonato, en el que Como recibirá a Lazio dentro de una semana por la primera fecha.

En septiembre, por Copa Italia, el rival será Sassuolo, equipo entrenado por Fabio Grosso que el viernes superó por 1-0 a Catanzaro en el estadio Mapei de Reggio Emilia, donde será local en su regreso a primera división frente al último campeón de la Serie A, Napoli.

Venezia, que se despidió de la máxima categoría en la pasada temporada, hoy goleó por 4-0 a Mantova, rival al que volverá a enfrentar en la Serie B, con doblete de Issa Doumbia, a los 15' y 45', y también del germano-ecuatoriano John Yeboah, a los 57' y 89', y chocará en dieciseisavos de final ante el ganador del choque entre Audace Cerignola y Hellas Verona, que animarán uno de los cuatro duelos que cerrarán esta primera ronda el lunes.

El viernes, junto con Sassuolo, sacaron pasaje Empoli (otro descendido a la Serie B en la pasada temporada), que superó por 3-0 en definición por penales a Reggiana tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario, Genoa (su próximo rival en el torneo) que goleó 3-0 a Vicenza con un gol del argentino Valentín Carboni, y Lecce, que se impuso 2-0 ante Juve Stabia.

Lecce, entrenado por Eusebio Di Francesco, espera en Copa Italia por el ganador del partido que jugarán este domingo en San Siro Milan y Bari, un partido que el nuevamente entrenador "rossonero", Massimiliano Allegri, debe "jugar con responsabilidad y orden para responder al entusiasmo de los aficionados", afirmó.

El primer partido oficial de Milan, en el que faltarán quienes ocupan habitualmente la Curva Sur, servirá para presentar a los refuerzos y antes del inicio se observará un minuto de silencio en memoria de Elliot Verreth, el hijo del futbolista belga Matthias Verreth, jugador de Bari, fallecido hace pocos días.

Hoy, completaban la jornada los duelos Cagliari-Virtus Entella y Cremonese-Palermo, en tanto que mañana, además, jugarán Monza-Frosinone, Parma-Pescara y Cesena-Pisa.

El lunes, junto con Hellas Verona-Audace Cerignola, completarán la jornada Spezia-Sampdoria, Udinese-Carrarese y Torino-Modena.

En esa jornada se definirán los últimos cuatro clasificados a los dieciseisavos de final del torneo, en cuyos octavos de final se sumarán Napoli, Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio y Bologna, último campeón del torneo. (ANSA).