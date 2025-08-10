Copa Italia: Avanzan Pescara y Vicenza

Pescara venció por 1-0 como local al Rimini, que también compite en la Serie C, mientras que Vicenza se impuso por 2-0 como visitante ante Padova, otro equipo de la segunda división como Avellino, que cayó por 1-0 en campo del Audace Cerignola.

Vicenza visitará al Genoa y Audace Cerignola al Hellas Verona, mientras que Pescara jugará en campo del Parma por los 32avos de final de la Copa Italia, instancia en la que Cagliari recibirá al Virtus Entella (Serie B), clasificado al golear ayer por 4-0 al Ternana (Liga Pro).

El programa de partidos de los 32avos de final de la edición número 79 de la Copa Italia comenzará el viernes 15, cuando se disputarán los duelos Empoli-Reggiana, Sassuolo-Catanzaro, Lecce-Juve Stabia y Genoa-Vicenza.

Al día siguiente jugarán Venezia-Mantova, Como-Sudtirol, Cagliari-Virtus Entella y Cremonese-Palermo, mientras que el domingo 17 se disputarán los duelos Monza-Frosinone, Parma-Pescara, Cesena-Pisa, Milan-Bari, Hellas Verona-Audace Cerignola, Spezia-Sampdoria, Udinese-Carrarese y Torino-Modena. (ANSA).