Copa Italia: Avanzan Sassuolo, Empoli, Lecce y Genoa

A primera hora, Sassuolo superó por 1-0 a Catanzaro con un gol del escocés Josh Doig a los 32' de juego en el Estadio Mapei de Reggio Emilia que le aseguró el pasaje al "verdinegro" de Fabio Grosso.

Sassuolo enfrentará en septiembre por la segunda ronda al vencedor del choque que el Como del español Cesc Fabregas y Sudtirol animarán mañana en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Un Sassuolo que regresó a la máxima categoría tras apenas una temporada en la Serie B y que en el estadio Mapei recibirá el sábado 28 de agosto a Napoli, último campeón del fútbol italiano, en el inicio del campeonato de primera división.

Será un choque entre campeones, pues Sassuolo se consagró en la segunda categoría con varias fechas de anticipación y con seis puntos de ventaja sobre el escolta Pisa, que también se aseguró la promoción directa, mientras que Cremonese la conquistó en los "play-off", instancia en la que Catanzaro se despidió en semifinales.

Catanzaro no tuvo revancha hoy, como sí la tuvo Empoli, que se despidió de primera división en la pasada temporada y jugará la próxima en la Serie B, pero al menos se aseguró un lugar en segunda ronda de la Copa Italia, en cuya anterior edición se despidió en semifinales al perder frente al Bologna, a la postre campeón del torneo.

El equipo comandado por Guido Pagliuca superó por 3-0 a Reggiana en definición por penales tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario del partido disputado en el estadio Carlo Castellani, donde Reggiana se puso en ventaja con un gol del marfileño Cedric Gondo a los 13'.

Empoli, que volverá a enfrentar a ese mismo rival esta temporada en la Serie B (a la que descendió junto con Venezia y Monza), igualó a los 64' por intermedio del rumano Rares Ilie (que había malogrado un penal en el primer tiempo) y demostró tener más puntería que su rival luego en la definición desde los 12 pasos.

Luca Belardinelli, Salvatore Elia y Danilo Busiello le dieron el pasaje a Empoli, para el cual falló su remate el argentino Franco Carboni, cedido a préstamo por Inter, que también cedió a su hermano Ezequiel Carboni, autor hoy de uno de los goles del "Grifone" en el triunfo por 3-0 frente a Vicenza.

Los hermanos Carboni se enfrentarán en la próxima instancia de la Copa Italia pues Empoli será rival en septiembre del equipo entrenado por el francés Patrick Vieira.

Por suerte para el zaguero argentino, los tres ejecutantes de Reggiana: el mencionado Gondo, Manuel Marras y Matteo Rover, también malograron sus disparos (los dos primeros los desvió el arquero Andrea Fulignati) y le aseguraron el pasaje a la próxima ronda a los dirigidos por Pagliuca.

Ezequiel Carboni, en tanto, abrió la cuenta en el estadio Luigi Ferraris a los 40' para un Genoa que se fue al descanso dos goles arriba gracias al que convirtió en contra de su valla Francesco Benassai cuando se jugaba tiempo adicionado al primer período.

El rumano Nicolae Stanciu decoró el marcador final a los 54' para el local, que contó desde el inicio también con el mexicano Johan Vásquez, en el que ingresó el brasileño Junior Messias (a los 59' por Carboni) y tuvo en el banco de suplentes al paraguayo Hugo Cuenca.

Genoa debutará el sábado 23 de agosto en el campeonato italiano de local frente a Lecce, que hoy por Copa Italia superó por 2-0 de local a Juve Stabia.

Fue con goles del montenegrino Nikola Krstovic, de penal a los 27', y del francés Mohamed Kaba a los 95' de un partido que el ganador jugó con un hombre menos durante todo el complemento por la expulsión del zambiano Lameck Banda.

El argentino Santiago Pierotti estuvo en cancha hasta los 82' (lo reemplazó justamente Kaba) en el equipo de Eusebio Di Francesco, que el domingo 17 de agosto chocará con el ganador del duelo que animarán Milan y Bari el domingo en San Siro.

La primera ronda de la septuagésima novena edición de la Copa Italia continuará el sábado con el mencionado duelo entre Como y Sudtirol y tendrá acción también con: Venezia-Mantova, Cagliari-Virtus Entella y Cremonese-Palermo.

El domingo, además de Milan-Bari, chocarán Monza-Frosinone, Parma-Pescara y Cesena-Pisa, en tanto que el lunes lo harán Hellas Verona-Audace Cerignola, Spezia-Sampdoria, Udinese-Carrarese y Torino-Modena.

En esa jornada se definirán los últimos cuatro clasificados a los dieciseisavos de final del torneo, en cuyos octavos de final se sumarán Napoli, Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio y Bologna.

