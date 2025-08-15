Copa Italia: Avanzan Sassuolo y Empoli

Se trata de Sassuolo y de Empoli, que superaron por 1-0 a Catanzaro y por 3-0 en definición por penales a Reggiana tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario, respectivamente.

El escocés Josh Doig a los 32' de juego convirtió el gol del triunfo en el Estadio Mapei de Reggio Emilia para el "verdinegro" de Fabio Grosso.

Un Sassuolo que regresó a la máxima categoría tras apenas una temporada en Serie B y que en ese mismo escenario recibirá el sábado 28 de agosto a Napoli, último campeón del fútbol italiano, en el inicio del campeonato de primera división.

Será un choque entre campeones, pues Sassuolo se consagró en la segunda categoría con varias fechas de anticipación y con seis puntos de ventaja sobre el escolta Pisa, que luego también se aseguró la promoción directa, mientras que Cremonese la conquistó en los "play-off", instancia en la que Catanzaro se despidió en semifinales.

Hoy, el equipo entrenado por Alberto Aquilani no tuvo revancha en su estreno en Copa Italia y cayó frente a un Sassuolo que enfrentará en septiembre por la segunda ronda al vencedor del choque que el Como del español Cesc Fabregas y Sudtirol animarán mañana en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Empoli sí la tuvo y tras haberse despedido de la elite del "Calcio" junto con Venezia y Monza, sonrió en Copa Italia, aunque para ello debió apelar a la ruleta de los penales para doblegar a Reggiana, a la que enfrentará en esta temporada en la segunda categoría.

El equipo entrenado por Davide Dionigi arrancó en ventaja en el estadio Carlo Castellani con un gol del marfileño Cedric Gondo a los 13', pero el rumano Rares Ilie (que había malogrado un penal en el primer tiempo) igualó a los 64' para los dueños de casa comandados por Guido Pagliuca, que demostraron tener más puntería luego en la definición desde los 12 pasos.

Luca Belardinelli, Salvatore Elia y Danilo Busiello le dieron el pasaje a Empoli, para el cual falló su remate el argentino Franco Carboni, cedido a préstamo por Inter, que también cedió a su hermano Ezequiel Carboni, en este caso al Genoa, que podría ser rival del Empoli en la segunda ronda si derrota más tarde a Vincenza en en Luigi Ferraris.

Por suerte para el zaguero argentino, los tres ejecutantes de Reggiana: el mencionado Gondo, Manuel Marras y Matteo Rover, también malograron sus disparos (los dos primeros los desvió el arquero Andrea Fulignati) y le aseguraron el pasaje a la próxima ronda a Empoli.

Lecce, que mantuvo su lugar en primera división al derrotar por 1-0 a Lazio en el Olímpico de Roma en la última fecha (en la que Empoli cayó por 2-1 de local ante Hellas Verona y se despidió de la misma) recibía a Juve Stabia en el estadio Via del Mare en el otro duelo de la jornada por Copa Italia.

El restante lo jugaban Genoa y Vicenza, que accedió a esta instancia al superar por 2-0 como visitante a Padova Vicenza en la ronda preliminar, desde la que también avanzaron Pescara y Audace Cerignola (al derrotar a Rimini y a Avellino, en cada caso).

La primera ronda de la septuagésima novena edición de la Copa Italia continuará el sábado con el mencionado duelo entre Como y Sudtirol y tendrá acción también con: Venezia-Mantova, Cagliari-Virtus Entella y Cremonese-Palermo.

El domingo chocarán: Monza-Frosinone, Parma-Pescara, Cesena-Pisa y Milan-Bari.

El lunes, Hellas Verona-Audace Cerignola, Spezia-Sampdoria, Udinese-Carrarese y Torino-Modena definirán a los últimos cuatro clasificados a los dieciseisavos de final del torneo.

En octavos de final se sumarán Napoli, Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio y Bologna, último campeón del certamen.

