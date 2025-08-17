Copa Italia: Avanzaron Milan, Parma, Pisa y Frosinone

El portugués Rafael Leao abrió el marcador a los 14' y el estadounidense Christian Pulisic puso cifras definitivas a los 48' para la victoria y la clasificación del equipo rojinegro del DT Massimiliano Allegri, que en la próxima ronda enfrentará al Lecce.

Allegri alineó al defensor ecuatoriano Pervis Estupiñán (amonestado) e incluyó al delantero mexicano Santiago Giménez a los 17' por Leao (sufrió una lesión muscular) y al mediocampista croata Luka Modric a los 66', mientras que Bari, que compite en la Serie B, contó con el atacante uruguayo Gastón Pereiro (sustituido a los 52').

Asimismo, el argentino Mateo Pellegrino (47 y 65') selló el triunfo por 2-0 que Parma celebró como local ante Pescara (segunda división) para sellar su boleto a la próxima instancia, en la que enfrentará al ganador del duelo de mañana entre Sampdoria y Spezia, ambos de la Serie B.

Parma, que celebró en el estreno oficial del DT español Carlos Cuesta, contó con los argentinos Christian Ordoñez y Pellegrino (ambos reemplazados a los 90') y Lautaro Valenti, cuyo compatriota Nahuel Estévez ingresó a los 62'.

Por su parte, el colombiano Juan Cuadrado y el angoleño M'Bala Nzola fueron los responsables de la victoria por 2-1 del Pisa en campo del Cesena (Serie B) en definición por penales tras el empate 0-0 en los 90' reglamentarios.

Cuadrado ingresó a los 72' en Pisa, que sufrió la expulsión de Arturo Calabresi a los 89' y en cuya lista de pateadores fallaron el alemán Idrissa Touré, el argelino Mehdi Léris y Simone Canestrelli.

En tanto, Cristian Shpendi fue el único que marcó en la lista de pateadores del Cesena, mientras que el español Siren Diao, Emanuele Adamo, Tommaso Arrigoni y Simone Bastoni malograron sus intentos.

Pisa espera en dieciseisavos de final al ganador del duelo de mañana entre Torino y Modena, que compite en la Serie B al igual que Monza y Frosinone, que pasó de ronda con un triunfo agónico como visitante gracias al gol del georgiano Giorgi Kvernadze en el segundo minuto adicionado del complemento.

Frosinone recibirá en la próxima ronda al Cagliari, mientras que los últimos boletos a los dieciseisavos de final se definirán mañana con la visita del Hellas Verona al Audace Cerignola (tercera división) y con el duelo que Udinese jugará como local ante Carrarese (Serie B).

El cuadro de dieciseisavos de final ya tenía definido los duelos Genoa-Empoli y Como-Sassuolo, mientras que Palermo espera al ganador de Udinese-Carrarese y Venezia jugará contra el vencedor de Audace Cerignola-Hellas Verona.

El campeón defensor, Bologna, debutará directamente en octavos de final al igual que Napoli (ganador de la edición 2024-25 de la Serie A), Juventus, Inter, Roma, Lazio, Atalanta y Fiorentina.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repetirá el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma.

(ANSA).