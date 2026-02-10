Copa Italia: Bologna y Lazio definen el rival del Atalanta

Daniele Chiffi fue designado para dirigir el partido que Bologna y Lazio jugarán en el estadio Renato Dall'Ara para definir el rival en semifinales del Atalanta, que goleó por 3-0 como local a Juventus

Chiffi será asistido en las bandas por Marcello Rossi y Marco Ceccon, mientras que Livio Marinelli será el cuarto árbitro y Daniele Paterna estará a cargo del VAR con el respaldo de Giacomo Paganessi

Bologna, que venció por 1-0 al Milan en la final de la edición 2024-25 para ganar su tercer título de la Copa Italia (también se coronó en 1969-70 y 1973-74), recibirá a Lazio tres días después de su inesperada caída contra Parma por la fecha 24 de la Serie A

Esa derrota por 1-0 dejó al equipo "rossoblú" del DT Vincenzo Italiano en el décimo puesto de la Serie A con 30 puntos, tres menos que Lazio, que desperdició una ventaja de 2 goles y empató 2-2 en campo de Juventus en un duelo disputado también el pasado domingo 8 por la jornada 24 del torneo de la primera división del "Calcio"

"Les pido a los jugadores que mejoren su juego, su capacidad para leer el partido y comprender los momentos. Lazio es un equipo que sabe interpretar bien los partidos. Consiguieron un gran resultado contra una Juventus en un estado de forma excelente", afirmó Italiano

"Nos conocemos bien, no hay secretos entre nosotros.

Necesitaremos una gran actuación", advirtió Italiano de cara al partido contra el equipo de su colega Maurizio Sarri, frente al cual igualó 1-1 en el estadio Olímpico por la fecha 14 de la Serie A

Bologna también precisa vencer a Lazio para encausar una temporada en la que deberá superar al Brann noruego en los playoff de la Europa League para avanzar a octavos de final del torneo continental

Asimismo, el duelo contra Lazio ofrecerá al Bologna la oportunidad de volver al triunfo luego de haber empatado contra Sassuolo y de haber perdido contra Cremonese, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan y Parma en 6 de sus 7 partidos más recientes en la Serie A

Italiano planea alinear mañana al delantero argentino Santiago Castro y al zaguero colombiano Jhon Lucumi, quien volvió luego de extensa inactividad por lesión justamente ante Parma, rival frente al cual Bologna celebró su triunfo más reciente en la Serie A (triunfo por 3-1 en la décima fecha del torneo)

Del otro lado estará Lazio, que ganó la Copa Italia en 7 ocasiones (las más reciente en 2019) y llegó a cuartos de final tras vencer por 1-0 al Milan, instancia en la que Bologna eliminó justamente al Parma con un agónico triunfo por 2-1 sellado por Castro

La mala noticia para Sarri es que mañana sufrirá las ausencias del delantero y capitán Mattia Zaccagni y del mediocampista croata Toma Basic, ambos lesionados, mientras que recuperará al zaguero español Mario Gila y a su colega danés Oliver Provstgaard, quienes acompañarán a Alessio Romagnoli

En el ataque, en tanto, Sarri deberá decidir si mantiene al danés Gustav Isaksen, a Daniel Maldini y al español Pedro o si incluye a Matteo Cancellieri o al neerlandés Tijjani Noslin para renovar las energías

En la parte inferior del cuadro Inter espera al ganador del duelo que Napoli y Como disputaban en el estadio Diego Maradona

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA)