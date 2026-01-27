Copa Italia: como a cuartos de final con otro gol de Nico Paz

Roberto Piccoli abrió el marcador a los 7 minutos para Fiorentina, que marcha en el antepenúltimo puesto de la Serie A, pero el español Sergi Roberto empató transitoriamente a los 60 minutos para el Como que dirige su compatriota Cesc Fábregas.

Nico Paz, que había ingresado a los 28 minutos, revirtió el resultado a los 60 minutos y el español Álvaro Morata puso cifras definitivas a la victoria y a la clasificación del Como en el primer minuto adicionado del complemento del partido disputado en el Artemio Franchi de Florencia.

Como, que marcha sexto en la Serie A y busca su primer título de la Copa Italia, alineó al brasileño Diego Carlos (amonestado), mientras que el también argentino Máximo Perrone ingresó a los 70 minutos, dieciséis minutos después de que Morata reemplazara a Nico Paz (amonestado).

Fiorentina, que contó con el venezolano Luis Balbo (reemplazado a los 66 minutos), buscará enfocarse ahora en acomodar su campaña en la Serie A para lograr la permanencia además de su compromiso contra Jagiellonia por los playoffs de la Conference League por un boleto a octavos de final del torneo continental.

A su vez, Como, que ya había vencido por 2-1 a Fiorentina por la cuarta fecha de la Serie A, comenzará a pensar en su visita del 10 de febrero del Napoli por cuartos de final de la Copa Italia, en cuya parte inferior del cuadro ya estaba confirmado el duelo entre Inter y Torino, previsto el 4 de febrero en Milán.

Ya estaban definidos en la parte superior del cuadro de la edición número 79 de la Copa Italia otros dos partidos, pues Lazio visitará al campeón defensor, Bologna, mientras que Atalanta recibirá a Juventus.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).