Copa Italia: Como e Inter sin diferencias

El ganador de la llave entre el Como DT de español Cesc Fábregas y el Inter de su colega rumano Cristian Chivu enfrentará en la final prevista el 13 de mayo en el estadio Olímpico de Roma al vencedor del enfrentamiento entre Lazio y Atalanta, que mañana disputarán su duelo de ida justamente en ese recinto de la capital de Italia

El partido jugado en el estadio Giuseppe Sinigaglia ofreció un desarrollo menos interesante de lo esperado, en especial porque lo protagonizaron Inter, líder de la Serie A con 67 puntos, y Como, que se mantiene como la sorpresa del torneo, en el que marcha quinto con 48 unidades

Fábregas alineó al brasileño Diego Carlos y a los argentinos Máximo Perrone y Nicolás Paz (reemplazado a los 86') para intentar superar a un Inter que goleó por 4-0 como local al Como en su duelo de la decimocuarta fecha de la Serie A

A su vez, Chivu presentó una alineación con 8 cambios respecto de la victoria por 2-0 como local del pasado sábado 28 contra Genoa por la fecha 27 de la Serie A, en la que Como superó por 3-1 al Lecce justamente en el estadio Giuseppe Sinigaglia

La primera ocasión de peligro del Como la protagonizó el kosovar Mergim Vojvoda, quien fue bloqueado por el brasileño Carlos Augusto, quien jugó todo el partido para Inter, que a los 69' incluyó a su compatriota Luís Henrique

Más tarde llegó un remate de media distancia de Nico Paz que el arquero español Josep Martínez envió al córner sin problemas, mientras que la mejor oportunidad para Inter llegó apenas iniciado el complemento con un remate de Matteo Darmian que se estrelló contra un palo

Minutos después arribó la respuesta del Como, pero el español Álex Valle remató desviado dentro del área chica tras un centro de Vojovda

Como, que busca su primera final de la Copa Italia, se mostró un poco más ambicioso que Inter, pero no logró vulnerar la defensa del equipo "neroazzurro", que buscará sellar su boleto a la final en la revancha como local

"Cuando juegas contra un gran equipo, estás satisfecho, pero también un poco decepcionado. El resultado es el que es. En general, podríamos haber marcado, pero estuvimos más cerca de marcar", afirmó Fábregas a SportMediaset

"Fue un partido táctico contra el equipo más dominante de la Serie A. Jugamos como queríamos. Estuvimos compactos, tuvimos tres grandes ocasiones", agregó el DT español

"He visto mucho al Inter en los últimos 4 o 5 años, como ya he dicho, es un equipo muy dominante, y hoy sólo tuvo una oportunidad. Nos merecíamos el mérito de jugar la final de la Copa Italia en San Siro. Si lo hubiéramos dicho hace dos años, nadie nos habría creído", completó Fábregas

Inter visitará el domingo 8 justamente al escolta Milan en una nueva edición del "Derby della Madonnina" correspondiente a la fecha 28 de la Serie, en la que Como jugará en campo del Cagliari un día antes

"Tuvimos problemas, estábamos en estado de emergencia, y los chicos supieron comprender las dificultades. No era un partido del Inter, ni un partido bonito de ver", comentó a su vez Chivu

"Son buenos pasando el balón, nos pusieron en apuros en el mediocampo. Nosotros supimos entender bien lo que teníamos que hacer, también tuvimos suerte, y a veces hay que conformarse con un empate", añadió el DT rumano a SportMediaset

"Es un partido 0-0, y terminó así. El resultado es justo. No tenemos nada que remontar, estamos de nuevo al mismo nivel y seguimos teniendo todo en nuestras manos. Gane quien gane, pasará a la final. Sabemos lo importante que es la vuelta", completó luego Chivu ante Inter TV

El equipo "neroazzurro", que comparte con Roma el segundo puesto de la lista de equipos con más títulos de la Copa Italia (9), busca ganar este torneo y la Serie A tras su inesperada eliminación (con un global de 5-2) contra el Bodo Glimt noruego en el repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League

Por su parte, Como también quiere ganar la Copa Italia porque una eventual coronación le asegurará disputar la próxima edición de la Europa League sin importar lo que pase con la Serie A

Como, que sigue sin poder vencer al Inter (6 derrotas y 4 empates en el historial), volvió a las semifinales de la Copa Italia por segunda vez en su historia, pues en la temporada 1985-86 cayó contra Sampdoria, que se impuso con un 3-1 global

