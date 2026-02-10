Copa Italia: cómo enfrentará al Inter en semifinales

El francés Lucas Da Cunha, el griego Anastasios Douvikas, los croatas Martin Baturina e Ivan Smolcic, el brasileño Diego Carlos, el kosovar Mergim Vojvoda, el alemán Marc-Oliver Kempf marcaron en la definición por penales para Como.

El arquero francés Jean Butez atajó el remate del eslovaco Stanislav Lobotka luego que el zurdazo del belga Romelu Lukaku resultara desviado en la lista de pateadores del Napoli, cuyo guardameta serbio, Vanja Milinkovic-Savic, contuvo el intento del argentino Máximo Perrone.

Matteo Politano, Leonardo Spinazzola, el brasileño Alisson Santos, el normacedonio Eljif Elmas, Milinkovic-Savic y el español Miguel Gutiérrez habían convertido desde los 12 pasos para el equipo partenopeo del DT Antonio Conte.

Como se había puesto en ventaja a los 39' con un penal convertido por Baturina luego de la falta del uruguayo Mathías Olivera sobre Smolcic, pero Antonio Vergara empató a los 46' para Napoli y envió el partido a la definición desde los 12 pasos en el estadio Diego Maradona.

El Como del DT español Cesc Fábregas, que contó con Diego Carlos y con los argentinos Perrone y Nicolás Paz (reemplazado a los 82'), visitará al Inter en la ida de su llave de semifinales, mientras que la revancha se jugará en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Napoli, que alineó a Olivera (reemplazado a los 60') y a los brasileños Juan Jesús y Giovane, sustituido a los 60', cuando ingresó su compatriota Alisson Santos, se enfocará ahora exclusivamente en la Serie A, en la que buscará revalidar su título de la temporada pasada.

El equipo partenopeo, que fue eliminado en la fase de liga de la Champions League, marcha en el tercer puesto del torneo de la primera división del "Calcio" con 49 puntos, nueve menos que el líder Inter, y el domingo 15 visitará a Roma (46) por la jornada 25.

Napoli, que buscaba su séptimo título de la Copa Italia, llevó el partido a la definición por penales tras la agónica victoria por 3-2 del pasado sábado 7 en campo del Genoa por la fecha 24 de la Serie A, en la que Como visitará el miércoles 18 al Milan en un duelo aplazado por la indisponibilidad del estadio San Siro, que el pasado viernes 6 albergó la ceremonia inaugural de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Como, que había rescatado un empate 0-0 en el Diego Maradona por la décima fecha de la Serie A, marcha en el sexto puesto del torneo de la primera división del "Calcio" con 41 puntos, nueve menos que Milan.

El equipo dirigido por Fábregas buscará eliminar en semifinales al Inter para avanzar a su primera final de la Copa Italia, mientras que Atalanta espera en la parte superior del cuadro al ganador del duelo que Bologna, campeón defensor, y Lazio jugarán mañana en el estadio Renato Dall'Ara.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).