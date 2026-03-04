Copa Italia: "Con fanáticos, pudimos haber ganado", Sarri

La referencia de Sarri apuntó a que el Estadio Olímpico lució con poco más de 6 mil aficionados debido a la protesta que repitieron los fanáticos de Lazio, congregados bajo la Curva Norte, pero del lado de afuera de ese escenario, contra la gestión del presidente Claudio Lotito y que impidió que el duelo se jugase con el marco que hubiese merecido una semifinal de Copa Italia.

Otro lamento de Sarri estuvo relacionado con la actitud de sus dirigidos después de ponerse dos veces arriba en el marcador, que Atalanta igualó en ambas ocasiones en el lapso de pocos minutos: "Cuando estuvimos en ventaja, nos retrasamos 30 metros en la cancha", afirmó antes de volver a la ausencia de los aficionados en el estadio: "Si con poco más de 6 mil logramos salir adelante, imagino cómo hubiesen sido las cosas con el estadio lleno".

"Los escuché alentar desde afuera y creo que los fanáticos saben cuánto los necesitamos", concluyó, al reiterar su optimismo de cara a la revancha del 22 de abril en Bérgamo ante Atalanta, rival al que Lazio derrotó en la última de las diez finales que disputó en este torneo, cuando alzó por séptima y última vez también el trofeo en la temporada 2018-19.

Su colega Raffaele Palladino, que tomó las riendas de Atalanta con la temporada iniciada, comentó: "Nunca imaginé qué hubiera sucedido si hubiese asumido antes porque no me gusta pensar en lo que pudo ser y no fue. Estoy feliz de estar gozando este momento y dando todo por estos colores y por este club que confió en mí. Los resultados están a la vista", completó.

"Estoy orgulloso de poder afrontar tres competencias y de jugar todos los partidos posibles", agregó al aludir a la participación de Atalanta también en la Champions League, torneo en el que tras disputarse los "play-off" fue el único equipo italiano que logró clasificarse a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el poderoso Bayern Munich.

"Hoy jugamos un buen partido ante un rival difícil que tiene un gran entrenador y puede ponerte en apuros. Me gustó más el primer tiempo, pero nos faltó precisión en los últimos metros", dijo al aludir a un primer período que se saldó sin goles y en el que el visitante contó con opciones como para irse en ventaja al descanso, pese a lo cual destacó la capacidad de sus dirigidos "para remontar dos veces el marcador".

"Queremos llegar a la final, aunque sabemos que las opciones son 50 y 50", destacó Palladino, que quiere llevar a Atalanta a conquistar su segundo título en Copa Italia tras el obtenido en 1962-63 en la que fue la primera de las seis finales que disputó en la historia, habiendo animado tres en los últimos ocho años.

El DT de Atalanta también se refirió a la sensación que le dejó ver un Estadio Olímpico semivacío: "No es lindo, pero entendemos las razones de los aficionados".