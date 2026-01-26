Copa Italia: Fiorentina y Como definen el último pase a cuartos de final

El Como del DT español Cesc Fábregas llegará a Florencia tres días después de haber arrollado por 6-0 como local al Torino por la fecha 22 de la Serie A, en la que Fiorentina cayó por 2-1 como local ante Cagliari.

Esos resultados dejaron a Fiorentina en el antepenúltimo puesto de la Serie A con 17 puntos y al Como en el sexto lugar con 40 unidades, doce menos que el líder Inter, que en cuartos de final recibirá al Torino (23), decimosexto en el torneo de la primera división del "Calcio".

La mala noticia para el DT de Fiorentina, Paolo Vanoli, es que mañana sufrirá la ausencia del delantero Moise Kean, quien avanza en la recuperación de la lesión de tobillo que también le impidió jugar en el triunfo por 2-1 contra Bologna (por la fecha 21 de la Serie A) y ante Cagliari, duodécimo en el torneo de la primera división del "Calcio" con 25 puntos.

El ganador del partido entre Fiorentina y Como (que ya venció por 2-1 al equipo "violeta" por la fecha 4 de la Serie A) enfrentará en cuartos de final al Napoli, clasificado a cuartos de final de la Copa Italia tras eliminar justamente al Cagliari en definición por penales tras el empate 1-1 entre sí.

Ya estaban definidos en la parte superior del cuadro de la edición número 79 de la Copa Italia otros dos partidos, pues Lazio visitará al campeón defensor, Bologna, mientras que Atalanta recibirá a Juventus.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).