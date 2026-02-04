Copa Italia: Inter venció al Torino y pasó a semifinales

El francés Ange-Yoan Bonny cabeceó un gran centro desde la derecha de su compatriota Issiaka Kamate y abrió el marcador para Inter a los 35' del partido disputado en el U-Power Stadium de Monza, donde el equipo "neroazzurro" fue local porque el Giuseppe Mezza de San Siro está indisponible, pues el viernes 6 albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

El también francés Andy Diouf aumentó la ventaja para Inter a los 48' tras un centro atrás de su compatriota Marcus Thuram, mientras que el croata Sandro Kulenovic descontó a los 58' Torino luego de un envío desde la derecha del noruego Marcus Pedersen.

Inter, que alineó al brasileño Carlos Augusto (estrelló un zurdazo contra el travesaño a los 20'), dominó a voluntad el partido durante la primera mitad y hasta que aumentó su ventaja en el complemento, tras lo cual Torino mostró una clara recuperación que le resultó insuficiente para llegar al empate.

El equipo "neroazzurro", que había goleado al Torino por 5-0 como local por la primera fecha de la Serie A, busca su décimo título de la Copa Italia, torneo que ganó en 9 oportunidades como Roma, escoltas de Juventus, el equipo con más coronaciones del torneo (15).

El Inter del DT rumano Cristian Chivu, que también incluyó al argentino Lautaro Martínez a los 57' y al brasileño Luis Henrique a los 80', selló su boleto a semifinales frente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"No pongo calificaciones, pero estoy contento con el rendimiento y la energía que vi. Es normal tener algunas dificultades al final porque estás sujeto a la reacción de orgullo del rival, pero estamos contentos con la victoria y haber pasado de ronda", afirmó Chivu.

"Queremos ser competitivos y continuar con el buen trabajo que hemos hecho hasta ahora. A seguir trabajando. Sabemos con quién estamos tratando y el trabajo que hemos realizado en los últimos meses", agregó el DT rumano.

"Hoy necesitábamos mucha energía, y la decisión se basó en eso.

Necesitábamos gestionar las dificultades de enero y las que vendrán en febrero", explicó Chivu sobre la rotación en la alineación.

Por su parte, Torino, que ganó la Copa Italia en cinco ocasiones, volverá a enfocarse exclusivamente en la Serie A, en la que marcha decimotercero con 26 puntos, seis más que Fiorentina, en zona de descenso con Pisa y Hellas Verona, ambos con 14 unidades.

El próximo compromiso del equipo "granata" del DT Marco Baroni será el sábado 7, cuando visitará justamente a Fiorentina por la fecha 24 de la Serie A, en la que Inter jugará en campo del Sassuolo al día siguiente para intentar su ventaja al tope del torneo.

El segundo clasificado a semifinales de la Copa Italia se conocerá el jueves 5, cuando Atalanta recibirá a Juventus para definir el rival del ganador del duelo que Bologna, campeón defensor, disputará el miércoles 11 contra Lazio en el estadio Renato Dall'Ara.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).