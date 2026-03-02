Copa Italia: Inter visita al Como en el inicio de las semifinales

Marco Di Bello fue designado para dirigir el partido entre el Como del DT español Cesc Fábregas y el Inter del entrenador rumano Cristian Chivu previsto en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Di Bello será asistido en las bandas por Giorgio Peretti y Valerio Colarossi, mientras que Luca Zufferli será el cuarto árbitro y Paolo Mazzoleni estará a cargo del VAR con el apoyo de Fabio Maresca.

"Sería fantástico ganar el Scudetto y la Copa Italia. Haremos todo lo posible para ganar estos dos importantes trofeos. Lo tenemos todo en nuestras manos", afirmó el mediocampista polaco del Inter, Piotr Zielinski, en una entrevista con SportMediaset.

Zielinski habló en la vigilia de la visita al Como, que se llevará a cabo cinco días antes del "Derby della Madonnina", en el que Inter visitará al Milan, su escolta más cercano en la Serie A.

"Primero pensamos en Como y tenemos que hacerlo bien allí, luego pensaremos en el derby. Obviamente, los últimos partidos no han ido como queríamos, pero creo que merecimos algo más en el último derby de la temporada", opinó Zielinski sobre la caída por 1-0 contra Milan en la duodécima fecha del torneo de la primera división del "Calcio".

"Pero luego tendremos tiempo para prepararnos, para pensar bien en ese partido y demostrar nuestra fuerza", añadió el polaco, quien desestimó la importancia del eventual autor del gol de un triunfo contra Milan.

"Lo importante es ganar el partido, porque sería un gran regalo para nuestra afición, para nosotros mismos y para toda la temporada. Lo estamos haciendo genial en la Serie A", completó Zielinski sobre la campaña del equipo de Chivu, que suma 67 puntos, 10 más que Milan.

Inter llegará al duelo con Como (lo goleó por 4-0 como local en la Serie A) luego de haber vencido el pasado sábado 28 de febrero por 2-0 como visitante al Genoa, que marcha decimoquinto con 27 unidades en el torneo de la primera división del "Calcio".

Ese triunfo le permitió al Inter recuperarse de inmediato tras su inesperada eliminación (con un global de 5-2) contra el Bodo Glimt noruego en el repechaje por un boleto a octavos de final de la Champions League.

La intención de Chivu y del plantel es superar al Como para llegar a la final del 13 de mayo en el estadio Olímpico con la intención de sellar un doblete que Inter celebró de manera más reciente en la temporada 2009-10, cuando también ganó la Champions League de la mano del DT portugués José Mourinho.

La mala noticia para Chivu es que mañana sufrirá otra vez la ausencia por lesión del delantero y capitán argentino Lautaro Martínez, a quien se sumó su colega francés Ange-Yoan Bonny, reemplazado durante el triunfo contra Genoa.

En consecuencia, el francés Marcus Thuram y el juvenil Francesco Pio Esposito encabezarán el ataque contra Como, que marcha en el quinto puesto de la Serie A con 48 unidades.

El español Josep Martínez cuidará al arco detrás de la defensa compuesta por Francesco Acerbi, el alemán Yann Bisseck y Alessandro Bastoni, mientras que el bosnio Petar Sucic y el truco Hakan Calhanoglu compartirán el mediocampo con Matteo Darmian y el brasileño Carlos Augusto.

Inter comparte con Roma el segundo puesto de la lista de equipos con más títulos de la Copa Italia (9), sólo por detrás de Juventus (15), que cayó con Atalanta en semifnales, instancia en la que el Como de Fábregas (que busca su primera corona en el torneo) eliminó al Napoli.

Como recibirá al Inter con la moral intacta, pues el pasado sábado 28 de febrero, por la fecha 27 de la Serie A, venció por 3-1 como local al Lecce, que marcha antepenúltimo en el torneo de la primera división del "Calcio" sólo por delante del Pisa y del Hellas Verona, que suman 15 unidades.

"Mañana el estadio debe convertirse en una mini 'Bombonera', y debemos crear un gran ambiente en Como: los jugadores deben transmitir energía a la afición, que, como siempre, sabrá cómo impulsarnos, porque juntos, como familia, siempre podemos llegar más lejos", declaró Fábregas en alusión al estadio de Boca Júniors.

"Es un partido muy importante, pero no debemos olvidar que es una doble jornada, y debemos pensar con eso en mente. Lo importante es saber que podemos afrontarlo con nuestra propia mentalidad", añadió el DT español.

"Nos enfrentamos al equipo más fuerte de la liga, y lo hemos hecho durante muchos años, con grandes jugadores. Intentaremos hacer un gran partido", insistió.

"Conocemos sus puntos fuertes, pero puede que tengan alguna pequeña debilidad, e intentaremos hacerles daño. Hay dos partidos, uno ahora y otro dentro de mes y medio. Mañana tenemos que jugar como un gran equipo, a nuestra manera, lo cual es importante¯, concluyó Fábregas.

Como, que alineará al brasileño Diego Carlos y a los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone, también quiere ganar la Copa Italia porque una eventual coronación le asegurará disputar la próxima edición de la Europa League sin importar lo que pase con la Serie A.

"Somos un equipo, y el equipo siempre es más fuerte que cualquier otra cosa. Lo más importante es que el equipo encuentre el impulso para ganar partidos", aseveró el experimentado delantero español Álvaro Morata sobre la decisión de Fábregas de iniciar el duelo contra Lecce con Nico Paz en el banco.

La prensa italiana publicó que el juvenil argentino, de 21 años, perdió su lugar como titular porque llegó tarde a la cena del plantel previa al partido contra Lecce, aunque Fábregas planea volver a incluirlo como titular contra Inter.

Como, que nunca pudo vencer al Inter (6 derrotas y 3 empates en el historial), vuelve a las semifinales de la Copa Italia por segunda vez en su historia, pues en la temporada 1985-86 cayó contra Sampdoria, que se impuso con un 3-1 global. (ANSA).