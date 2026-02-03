Copa Italia: Inter y Torino por el pase a semifinales

Matteo Marchetti dirigirá el partido previsto en el U-Power Stadium de Monza porque el Giuseppe Mezza de San Siro está indisponible, pues el viernes 6 albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Inter, que ganó la Copa Italia en 9 oportunidades como Roma, recibirá al Torino tres días después de la victoria por 2-0 que celebró en campo del Cremonese para consolidar su liderazgo en la Serie A con 55 puntos, veintienueve más que las acumuladas por el equipo "granata".

El equipo "neroazzurro" del DT rumano Cristian Chivu, que goleó por 5-0 al Torino en la primera fecha de la Serie A, llegó a cuartos de final de la Copa Italia tras arrollar por 5-1 al Venezia, que compite en la Serie B.

La buena noticia para Chivu es que para el partido de mañana tiene a casi todo el plantel disponible, sin contar a los lesionados Nicoló Barella, el turco Hakan Calhanoglu y el neerlandés Denzel Dumfries.

En este escenario, el DT evalúa alinear al arquero español Josep Martínez por el suizo Yann Sommer, mientras que el defensor Matteo Darmian (volvió a jugar contra Cremonese tras una inactividad de 3 meses) espera una oportunidad al igual que el francés Andy Diouf y Davide Frattesi en el mediocampo.

Todo más claro, en cambio, en la ofensiva, pues el juvenil Stefano Pio Sposito será titular con el francés Ange-Yoan Bonny, cuyo compatriota Marcus Thuram iniciará en el banco de suplentes con el capitán argentino Lautaro Martínez.

Por su parte, Torino llegará a Monza luego de su victoria por 1-0 como local ante Lecce, un partido que le permitió al equipo "granata" del DT Marco Baroni celebrar su primer triunfo después de cuatro derrotas consecutivas en la Serie A.

Torino ganó la Copa Italia en 5 ocasiones (la más reciente en la temporada 1992-93) y llegó a cuartos de final luego de haber eliminado a Roma con una victoria por 3-2 como visitante en el estadio Olímpico.

El desafío para el equipo de Baroni será eliminar al Inter para llegar a semifinales de la Copa Italia por primera vez desde el arribo del presidente Urbano Cairo y, simultáneamente, para volver a estar entre los cuatro mejores del torneo otra vez desde la edición 1993-94.

Una mala noticia para Torino es que suma 7 años sin victorias contra Inter, aunque Baroni y sus dirigidos buscarán aprovechar la "mudanza" obligada de la localía por los Juegos Olímpicos Invernales de 2026.

Baroni planea alinear al delantero croata Nikola Vlasic y al mediocampista Mateo Prati, porque ambos están descartados por suspensión para el partido del sábado 7 en Florencia contra Fiorentina por la fecha 24 de la Serie A.

Asimismo, el DT piensa contar desde el inicio con el arquero uruguayo Franco Israel y con el zaguero chileno Guillermo Maripán, mientras que el escocés Che Adams (autor del gol contra Lecce) liderará el ataque acompañado por el colombiano Duván Zapata, pues Baroni prefiere preservar al argentino Giovanni Simeone El ganador del duelo entre Inter y Torino enfrentará en semifinales al vencedor del partido que Napoli y Como protagonizarán el martes 10 en el estadio Diego Maradona.

El segundo clasificado a semifinales de la Copa Italia se conocerá el jueves 5, cuando Atalanta recibirá a Juventus para definir el rival del ganador del duelo que Bologna, campeón defensor, disputará el miércoles 11 contra Lazio en el estadio Renato Dall'Ara.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).