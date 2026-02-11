Copa Italia: Lazio enfrentará al Atalanta en semifinales

Bologna, campeón defensor, abrió el marcador a los 30' mediante el argentino Santiago Castro, quien cabeceó un córner desde la izquierda del croata Nikola Moro, pero el neerlandés Tijjani Noslin estableció el empate definitivo para Lazio a los 48' luego de un centro desde la derecha del nigeriano Fisayo Dele-Bashiru.

Los pateadores de Lazio fueron implacables en la definición desde los 12 pasos, pues el portugués Nuno Tavares, el senegalés Boulaye Dia, el montenegrino Adam Marusic y el neerlandés Kenneth Taylor batieron al arquero polaco Lukasz Skorupski.

En cambio, sólo el neerlandés Thijs Dallinga convirtió para Bologna, pues Ivan Provedel atajó el remate del escocés Lewis Ferguson y el zurdazo de Riccardo Orsolini resultó desviado.

Con su triunfo en el estadio Renato Dall'Ara, el equipo dirigido por el DT Maurizio Sarri conquistó su boleto para enfrentar en la próxima ronda al Atalanta, que goleó por 3-0 como local a Juventus.

Lazio, que ganó la Copa Italia en 7 ocasiones (la más reciente en 2019), llegó a cuartos de final tras vencer por 1-0 al Milan y arribó a Bolonia luego de haber empatado 2-2 en Turín contra Juventus en un duelo disputado el pasado domingo 8 por la jornada 24 de la Serie A.

El equipo de Sarri también igualó 1-1 en el estadio Olímpico por la fecha 14 de la Serie A contra Bologna, que hoy contó con el colombiano Jhon Lucumí y con Castro (ambos reemplazados a los 80') y había vencido por 1-0 al Milan en la final de la Copa Italia 2024-25 para ganar su tercer título del torneo (también se coronó en 1969-70 y 1973-74).

La eliminación en la Copa Italia profundizó el mal presente del equipo "rossoblú" del DT Vincenzo Italiano, que arribó al duelo ante Lazio tres días después de su inesperada caída contra Parma por la fecha 24 de la Serie A.

Bologna también buscaba ante Lazio volver al triunfo luego de haber empatado contra Sassuolo y de haber perdido contra Cremonese, Juventus, Atalanta, Fiorentina, Milan y Parma en 6 de sus 7 partidos más recientes en la Serie A.

Tras la derrota por 1-0 contra Parma, el equipo "rossoblú" cayó al décimo puesto de la Serie A con 30 puntos y buscará finalizar de la mejor manera el torneo de la primera división del "Calcio", aunque su nuevo objetivo prioritario será el playoff contra el Brann noruego por un boleto a octavos de final de la Europa League.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma.

Inter enfrentará al Como en la parte inferior del cuadro de la edición 2025-26 de la Copa Italia, la cual repite el formato de los últimos años, con encuentros de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma (ANSA).