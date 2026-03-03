Copa Italia: Lazio recibe a Atalanta

Gianluca Manganiello fue designado para dirigir el partido que Lazio y Atalanta jugarán en el estadio Olímpico, donde Daniele Bindoni y Alberto Tegoni serán los asistentes, mientras que Juan Luca Sacchi será el cuarto árbitro y Matteo Gariglio estará a cargo del VAR con el respaldo de Marco Guida.

Lazio buscará recuperarse de la dolorosa derrota por 2-0 sufrida el pasado domingo 1 como visitante contra Torino por la fecha 27 de la Serie A, en la que Atalanta cayó por 2-1 en campo del Sassuolo.

Ese resultado dejó a la Lazio del DT Maurizio Sarri en el undécimo puesto del torneo de la primera división del "Calcio" con 34 puntos, once menos de los que Atalanta acumula en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

"El año que viene no debería ser el año cero, sino el año uno.

Necesita ser un año de inversión para ser más competitivos.

Desde el principio estuvo claro que ésta sería la situación, y que inevitablemente tendremos que ser pacientes", afirmó Sarri sobre la imposibilidad de sumar refuerzos en su retorno a Lazio.

"Invertí mucho esfuerzo, y sería fantástico que todos los demás lo hicieran. Atalanta recorrió un camino que comenzó hace 10 años y que lo ha llevado a conquistar Europa con inversiones de otro nivel", destacó Sarri sobre el equipo bergamasco, campeón de la Europa League 2023-24.

"Lazio debe continuar este camino e invertir para volver a Europa con consistencia", insistió el DT de Lazio, imposibilitado de sumar refuerzos en el mercado de pases del verano europeo por haber superado durante el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Otro incentivo de cara a la ida de semifinales de la Copa Italia es que Lazio intentará tomarse "revancha" del Atalanta, que luego del 0-0 registrado en Bérgamo por la séptima fecha de la Serie A, se impuso por 2-0 en el Olímpico por la jornada 25 del torneo de la primera división del "Calcio".

"El partido de mañana no influye mucho en el futuro, pero será un encuentro muy difícil contra un equipo fuerte. Sabemos que será duro, pero debemos tener el orgullo de haber eliminado a los dos finalistas del año pasado y el entusiasmo de quienes saben que pueden competir", destacó Sarri.

Efectivamente, Lazio venció por 1-0 como local al Milan en octavos de final y luego eliminó por penales al Bologna, campeón de la edición pasada de la Copa Italia, en cuya definición superó al equipo rojinegro.

"Si vimos un equipo así el domingo, es culpa de todos, no sólo de los jugadores. Me lo estoy pasando bien durante la semana.

Fallamos en un partido, pero el equipo es fuerte. Mañana tendremos otra oportunidad. O nos recuperamos todos juntos o volveremos a tener problemas", subrayó Sarri.

Por último, el DT envió un mensaje a los "tifosi", que adelantaron una nueva ausencia en el estadio Olímpico para manifestar su descontento hacia el presidente Claudio Lotito.

"Respeto las decisiones de la gente, pero los extrañamos. Espero que se escuche a la afición desde dentro. Eso por sí solo sería una gran señal de participación. Si lo hacen, me alegro", completó Sarri.

Lazio completa el podio de los equipos más ganadores de la Copa Italia con 7 títulos, ocho menos que Juventus, que encabeza la nómina por delante de Roma e Inter (9), mientras que Atalanta sólo se coronó en la edición 1962-63.

"La Copa Italia es muy importante para nosotros, es la vía más rápida a Europa. Levantar un trofeo es nuestro objetivo", aseguró el DT del Atalanta, Raffaele Palladino, que sufrirá la ausencia del brasileño Ederson por fatiga muscular y buscará guiar al equipo bergamasco a su primer triunfo en el estadio Olímpico contra Lazio por este torneo.

"Lazio es un rival que conocemos bien, le ganamos hace poco en liga. Sabemos que Lazio está decidida y quiere ganarnos. Son dos partidos muy importantes en una competición que nos apasiona, considerando las tres finales anteriores en siete años", remarcó Palladino en diálogo con Sport Mediaset.

"Nos gustaría llegar por cuarta vez: levantar un trofeo es un sueño y un objetivo. El miércoles por la noche será un partido especial, y nos hemos preparado como es debido", garantizó el DT del Atalanta, que perdió cinco finales de la Copa Italia (1986-87, 1995-96, 2018-19, 2020-21 y 2023-24).

"Contra Lazio, tendremos que hacer un buen trabajo para dejar atrás la derrota contra Sassuolo, manteniendo la concentración durante los 90 minutos, sabiendo que también tenemos el partido de vuelta", remarcó luego el mediocampista polaco del Atalanta, Nicola Zalewski.

"Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo que nos causará problemas en algunos momentos del partido", advirtió Zalewski, que marcó en el triunfo ante Lazio del 14 de febrero.

"Somos el único equipo italiano que queda en la lucha por la Champions League, y desde luego no queremos detenernos aquí", aseguró el polaco también en diálogo con Sport Mediaset.

"El domingo contra Sassuolo fue un partido negativo: atacamos bien en los primeros 15-20 minutos, luego nos desvanecimos y empezamos a cometer errores técnicos", reconoció Zalewski.

Atalanta y Lazio nunca jugaron entre sí por semifinales de la Copa Italia, torneo en el que se enfrentaron en dos oportunidades con duelos directos y otra con enfrentamientos de ida y vuelta.

El equipo bergamasco ganó por 2-0 como local y Lazio se impuso por 3-2 en la revancha el duelo de cuartos de final de la edición 1988-89, en la que Atalanta cayó luego en semifinales ante Sampdoria con un global de 6-3 (derrotas por 3-2 y 3-1).

A continuación, Atalanta pasó a semifinales al imponerse por 3-2 en la edición 2020-21, mientras que Lazio se coronó campeón en la temporada 2018-19 al superar por 2-0 al equipo bergamasco.

(ANSA).