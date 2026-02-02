Copa Italia: Marchetti dirigirá Inter-Torino

El partido entre Inter, líder de la Serie A, y Torino se jugará en el U-Power Stadium de Monza porque el Giuseppe Meazza de San Siro está indisponible, pues el viernes 6 albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El ganador del duelo entre Inter y Torino enfrentará en semifinales al vencedor del partido que Napoli y Como protagonizarán el martes 10 en el estadio Diego Maradona.

A su vez, Michael Fabbri será el árbitro del partido que Atalanta y Juventus jugarán el jueves 5 en Bérgamo para definir el segundo boleto a semifinales de la Copa Italia, instancia en la que el ganador enfrentará al vencedor del duelo que Bologna, campeón defensor, disputará el miércoles 11 contra Lazio en el estadio Renato Dall'Ara.

La edición 2025-26 de la Copa Italia repite el formato de los últimos años, con duelos de eliminación directa hasta las semifinales, que se definirán con partido y revancha, mientras que el duelo por el título está programado el 13 de mayo de 2026 en el estadio Olímpico de Roma. (ANSA).